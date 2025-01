Серия Samsung Galaxy S25 едва ли оправдывает себя

Яркое мероприятие Samsung Unpacked, состоявшееся вчера вечером, началось с разговоров об ИИ — прямо из уст главы мобильного подразделения. На протяжении всей презентации ИИ стал лейтмотивом, оттеснив на задний план ожидаемые инновации в аппаратной части Samsung Galaxy S25.

Мой коллега даже пошутил, что к моменту, когда презентация близилась к завершению, он всё ещё не знал размер экрана нового телефона. Это было предвестником не самых приятных сюрпризов — наряду с обилием «заимствований» у Apple.

А когда я увидел стартовую цену смартфонов — от $1000 до $1920 в моём регионе — стало ясно, почему упор сделали на ИИ, а не на железо.

Хороший, но не уникальный ИИ

Определенно недостаточно материала, чтобы подробно рассмотреть каждый аспект трех телефонов. Просто нет достаточного количества обновлений, о которых можно было бы говорить, вообще . И Samsung это знает. Но вот что хуже всего. Даже инновации Galaxy AI, о которых говорил Samsung, не являются настоящими «инновациями Galaxy», если вообще являются. Лучший образец этой неэксклюзивности проявился в процессе Unpacked.

Google объявила, что Gemini Live станет мультимодальным , что означает, что он будет понимать картинки, видео YouTube и файлы. Эта функция не ограничивается Galaxy S25. Серия Galaxy S24 также получит такое же обновление. То же самое произойдет и со смартфонами серии Pixel 9 от Google .

«В ближайшие недели мы расширим охват на большее количество устройств Android», — говорит Google. Другое обновление — поддержка нескольких расширений приложений в одной команде — даже доберется до приложения iPhone и клиента Gemini для ПК. Этот тип серфинга по фалдам — название игры для Galaxy S25.

Сравнение с Apple

Персональный движок данных, который нацелен на то, чтобы основная часть обработки ИИ была локальной для устройства, является желательной чертой. Apple делает то же самое с Apple Intelligence. И я совершенно уверен, что когда дело доходит до конфиденциальности и безопасности, любой покупатель смартфона выберет Galaxy вместо iPhone.

Writing Assist на устройствах Samsung Galaxy S25 позволит вам провернуть тот же набор трюков, что и… подождите-ка… Writing Tools на iPhone , iPad и Mac.

Circle to Search теперь может определять песни. Что ж, Google Assistant уже давно имеет эту функцию. И iPhone тоже, благодаря интеграции с Shazam.

Стек Galaxy AI сможет читать контент на экране и обсуждать его. Siri уже делает это благодаря Apple Intelligence, как и Gemini на других телефонах.

Такие функции, как AI Select, выглядят эффектно в действии, но они не слишком далеки от того, чего пытается достичь стек визуального интеллекта Apple.

Drawing Assist может превратить ваши грубые наброски в крутые картинки благодаря генеративному ИИ. Эта возможность уже доступна на iPad под названием Magic Wand, работающая на основе стека OpenAI.

Системы Now Bar и Now Brief аккуратны, но они не слишком далеки от системы Live Activities на iPhone. Плюс, произнесение волшебных слов «Окей, Google, напомни мне о сегодняшнем расписании» отлично сработает и на вашем телефоне, отличном от Galaxy. Здесь вы можете увидеть проблему. В Galaxy S25 есть функции ИИ, но они не опережают конкурентов.

Улучшения…ммм…Что?

Я уже написал несколько отборных слов о ленивой работе дизайнеров Samsung . К сожалению, эта полоса продолжается и с Galaxy S25. Но это не самый разочаровывающий элемент.

Galaxy S25 и его версия Plus перешли только на новый чип Qualcomm и сопутствующие ему удобства, а также увеличили объем оперативной памяти с 8 ГБ до 12 ГБ. Объем памяти для базовой модели по-прежнему составляет 128 ГБ.

Аппаратная часть камеры осталась прежней. Жалкий 10-мегапиксельный телеобъектив с жалким 3-кратным оптическим зумом на Galaxy S25 Plus за 1000 долларов? Да ладно, Samsung! Даже Apple предлагает более выгодную цену, что само по себе является удивительно плохим прецедентом, когда дело доходит до получения максимальной выгоды от вашего смартфона.

OnePlus 13 предлагает фантастическое трио 50-мегапиксельных датчиков с более продвинутой оптикой зума. Он лучше справляется с дизайном и целой кучей других аспектов.

Аккумулятор

Давайте поговорим об аккумуляторе, который снова находится в состоянии застоя с точки зрения инноваций. Аккумуляторы из карбида кремния , которые обеспечивают лучшую плотность, большую емкость и увеличенный срок службы? Не в доме Samsung. Galaxy S25 предложит вам аккумулятор емкостью 4000 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт. Нет собственной поддержки беспроводной зарядки Qi 2. Нет магнитов внутри, как у MagSafe от Apple. Даже зарядного устройства в комплекте нет, чтобы пустить пыль в глаза.

Galaxy S25 Plus немного спасает положение с проводной зарядкой на 45 Вт. Для сравнения, OnePlus 13 предлагает 100 Вт для проводной и 50 Вт для беспроводной зарядки, при этом стоит на $100 дешевле и включает зарядку в комплекте.

Стекло экрана тоже не изменилось. Да, 120 Гц OLED-дисплей — не плохо, но такая функция уже есть в смартфонах вдвое дешевле.

Это ключевые аспекты, определяющие качество телефона. Samsung не только не предлагает апгрейда в серии Galaxy S25, но и проигрывает в конкуренции.

Теперь о Galaxy S25 Ultra. Стилус остался, но поддержка жестов через Bluetooth исчезла. Батарея такая же, как у предшественника, с такими же медленными скоростями зарядки.

В камерах этот телефон за $1300 получил 50-МП сверхширокоугольный сенсор, но остальное железо без изменений. Что касается функций, здесь снова вдохновлялись Apple.

Знакомьтесь с Galaxy Log, который появился на два поколения позже (по меркам iPhone), чтобы бросить вызов… Apple LOG. Как и Apple, Samsung продемонстрировала работу режиссёра, чтобы показать магию съёмки в Log. Компания скромно умолчала, насколько сложна цветокоррекция в дорогом редакторе.

Audio Magic Eraser уже есть в Pixel, но реализация Samsung почти не отличается от функции Audio Mixing на iPhone 16 Pro. Есть нюансы, но ничего уникального.

Что мы имеем в итоге

В целом, Galaxy S25 сложно назвать удачной серией. Даже по американским ценам здесь почти нет инноваций.

Samsung проигрывает амбициозным китайским брендам с одной стороны и Apple с её репутацией и хайпом — с другой. В году, полном прорывов в смартфонах, нет места посредственности. Samsung к ним не приблизилась.

Вместо этого компания предлагает три модели, которые заставляют задуматься: чем они лучше конкурентов? Для экономных покупателей нет смысла переплачивать — прошлогодние модели дешевле и почти так же хороши.

Лично я не готов выложить минимум $1000 за телефон, который не предлагает ничего уникального.

Надеюсь, грядущий Galaxy Edge сможет удивить, но я скорее скептичен, чем оптимистичен.

Источник — digitltrends