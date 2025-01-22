Слух: фото iPhone 17 Air появилось в сети

Ожидается, что Apple представит серию смартфонов iPhone 17 осенью 2025 года. Одной из главных новинок станет ультратонкая модель, известная как iPhone 17 Air. Эта модель должна заменить прежние Plus в линейке. Слухи указывают на значительные изменения в дизайне всей серии iPhone 17. В частности, речь идет о более широком блоке камер на задней панели.

В сети появилось изображение, предположительно, задней панели iPhone 17 Air. Их опубликовал инсайдер Маджином Бу в X. На снимке виден выступ для всего одной камеры. Это подтверждает слухи о том, что iPhone 17 Air будет оснащен единственной 48-мегапиксельной камерой, в отличие от двух камер в базовой модели iPhone 17 и трёх — в Pro-версиях. Вспышка, судя по изображению, расположена на противоположном от камеры конце блока. Такой же обновлённый дизайн с расширенным блоком камер, предположительно, будет и у других моделей iPhone 17. Однако подробности пока неизвестны.

Ожидаемая толщина iPhone 17 Air — менее 6 миллиметров. При этом различные источники указывают на разные цифры:

от 5 до 6 миллиметров согласно The Information,

примерно на 2 миллиметра тоньше iPhone 16 Pro, по данным Марка Гурмана из Bloomberg,

около 5,5 миллиметров в самой тонкой части по оценкам аналитика Минг-чи Куо.

Для сравнения, толщина iPhone 16 и 16 Plus составляет 7,8 мм, а iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — 8,25 мм. Самый тонкий iPhone на данный момент — iPhone 6 (6,9 мм).

Как этого достичь

Достижение такой минимальной толщины потребовало от Apple внедрения новых технических решений и преодоления ряда сложностей, связанных с размещением батареи и системы охлаждения. В некоторых отчётах упоминались проблемы с технологией батарей, которые могли привести к увеличению толщины устройства. Помимо уменьшенной батареи, возможно использование новой технологии дисплея OLED TDDI.

Также, согласно слухам, iPhone 17 Air будет оснащен только одним динамиком (без стереозвука). Смартфон не будет иметь физического слота для SIM-карты. Это подтверждается и аналитиком Минг-чи Куо. В США Apple уже отказалась от физических SIM-карт в iPhone, и появление iPhone 17 Air может означать распространение этой тенденции на другие рынки.

Ещё одной особенностью нового iPhone станет собственный 5G-модем Apple. Он, как ожидается, появится весной 2025 года в iPhone SE 4. Другие модели iPhone 17, по всей видимости, будут использовать модемы Qualcomm.

Ожидается, что размер экрана iPhone 17 Air составит 6,55-6,65 дюйма, а процессор — A19. Фронтальная камера во всех моделях iPhone 17 будет обновлена до 24 Мп. Складывается впечатление, что 17 Air представляет собой неоднозначный проект: компромисс между ультратонким дизайном и некоторыми техническими характеристиками. Слухи о цене варьируются от выше, чем у iPhone 16 Pro Max, до более низкой цены, чем у Pro-моделей.