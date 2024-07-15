Самые мощный смартфоны по версии AnTuTu в июне 2024 г.

В июне 2024 года обновился список топ-10 самых мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu. Согласно данным этого популярного бенчмарка, на рынке появились новые лидеры, с заметным присутствием моделей от Vivo и ZTE. Эти новинки вытеснили телефоны таких брендов, как Samsung и OnePlus, на более низкие позиции. Также стоит отметить, что многие устройства из этого списка работают на чипсетах MediaTek.

ASUS ROG 8 Pro

Оценка: 21,13,236

ASUS ROG Phone 8 Pro снова возглавил рейтинг AnTuTu, подтвердив свое лидерство среди топовых Android-смартфонов. Этот мощный телефон, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предлагает впечатляющую производительность благодаря передовой системе охлаждения, дисплею с частотой обновления 165 Гц и большой батарее емкостью 5500 мАч.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Большой объем памяти: до 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти

до 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти Отличный экран: 6,78-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и технологией LTPO

6,78-дюймовый Full HD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц и технологией LTPO Основная камера: 50 МП + 32 МП (телефото) + 13 МП (сверхширокоугольная)

50 МП + 32 МП (телефото) + 13 МП (сверхширокоугольная) Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Связь: поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Время автономной работы: аккумулятор емкостью 5500 мАч, проводная зарядка 65 Вт, беспроводная зарядка до 30 Вт

ROG Phone 8 Pro также находится в нашем рейтинге лучших игровых телефонов, предлагая геймерам превосходный опыт.

Nubia REDMAGIC 9 Pro

Оценка: 20,75,567

Nubia REDMAGIC 9 Pro занял второе место в июньском рейтинге AnTuTu среди Android-смартфонов. Этот телефон не только демонстрирует невероятную производительность, но и отличается стильным дизайном, ориентированным на мобильных геймеров.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3

Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3 Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти

до 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти Яркий дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц Профессиональная камера: 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 2 МП (макро)

50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 2 МП (макро) Фронтальная камера: 16 МП

16 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Долгое время работы: аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

аккумулятор 6500 мАч, быстрая зарядка 80 Вт Система охлаждения: специальный вентилятор для эффективного охлаждения при интенсивных нагрузках.

REDMAGIC 9 Pro — это идеальный выбор для геймеров, которые ценят производительность, стильный дизайн и продолжительную работу.

iQOO 12

Оценка 20,34,885

iQOO 12, флагманский смартфон компании, занял третье место в июньском рейтинге AnTuTu для Android-устройств. В целом iQOO славится своими мощными игровыми смартфонами, но iQOO 12 не только производителен, но и обладает отличными фотовозможностями благодаря универсальному набору камер, включающему перископический объектив.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3

Qualcomm Snapdragon 8 поколения 3 Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти

до 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти Яркий дисплей: 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 и частотой обновления 144 Гц

6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 и частотой обновления 144 Гц Профессиональная камера: 50 МП (основная) + 64 МП (телеобъектив-перископ) + 50 МП (сверхширокоугольная)

50 МП (основная) + 64 МП (телеобъектив-перископ) + 50 МП (сверхширокоугольная) Фронтальная камера: 16 МП

16 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Долгое время работы: аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.

iQOO 12 — это универсальный смартфон, который подойдет как геймерам, так и любителям качественной фотографии.

Vivo X100 Ultra

Оценка 19,91,625

Vivo X100 Ultra, выпущенный в мае 2024 года в Китае, быстро завоевал лидерство в рейтинге AnTuTu, обогнав конкурентов от Samsung и Xiaomi.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который выделяет X100 Ultra на фоне других моделей серии X100, оснащенных чипсетами MediaTek.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который выделяет X100 Ultra на фоне других моделей серии X100, оснащенных чипсетами MediaTek. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Профессиональная камера: 50 МП (основная) + 200 МП (перископ с 3,7-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная)

50 МП (основная) + 200 МП (перископ с 3,7-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная) Фронтальная камера: 50 МП

50 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Долгое время работы: аккумулятор 5500 мАч, проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная зарядка до 30 Вт.

Vivo X100 Ultra — это флагманский смартфон, который отличается не только мощной производительностью, но и фотовозможностями.

Vivo X100 Pro

Оценка 19,62,072

Vivo X100 Pro, позиционируемый как один из лучших камерофонов на рынке, не только отличается отличными фотовозможностями, но и демонстрирует высокую производительность, о чем свидетельствуют результат в тесте AnTuTu и почетное место в нашем рейтинге лучших камерофонов.

Основные характеристики:

Мощный процессор: MediaTek Dimensity 9300, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных.

MediaTek Dimensity 9300, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 4,3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 5400 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

Vivo X100 Pro — это универсальный смартфон, который подойдет как для любителей мобильной фотографии, так и для тех, кто ценит высокую производительность и длительное время работы от батареи.

Nubia Z60 Ultra

Оценка 19,57,438

nubia Z60 Ultra, произведенный ZTE, занял высокое место в рейтинге AnTuTu, набрав 19 57 438 баллов. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и отличается стильным дизайном задней панели с оригинальным оформлением модуля камеры.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 64 МП (перископ с 3,3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 64 МП (перископ с 3,3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 12 МП (глобальная версия) / 16 МП (китайская версия).

12 МП (глобальная версия) / 16 МП (китайская версия). Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 6000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт.

nubia Z60 Ultra — это флагманский смартфон, который сочетает в себе высокую производительность, отличные фотовозможности и стильный дизайн.

Vivo X100

Оценка 19,52,124

Vivo X100, как и его «Pro» и «Ultra» версии, занял высокое место в рейтинге AnTuTu, демонстрируя отличную производительность. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300 SoC и высококачественными камерами, способными делать яркие и детализированные фотографии.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: MediaTek Dimensity 9300 SoC, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных.

MediaTek Dimensity 9300 SoC, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 64 МП (перископ с 3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 64 МП (перископ с 3-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Vivo X100 — это универсальный смартфон, который подойдет как для любителей мобильной фотографии, так и для тех, кто ценит высокую производительность и быструю зарядку.

iQOO Neo9S Pro

Оценка 19,48,003

iQOO Neo9S Pro, пока доступный только на китайском рынке, представляет собой улучшенную версию iQOO Neo 9 Pro, выпущенного ранее в этом году. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300+, который является улучшенной версией Dimensity 9300, используемого в таких смартфонах, как Vivo X100 и X100 Pro.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: MediaTek Dimensity 9300+, обеспечивающий высокую производительность.

MediaTek Dimensity 9300+, обеспечивающий высокую производительность. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

6,78-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 16 МП

16 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 5160 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 120 Вт.

iQOO Neo9S Pro — это универсальный смартфон, который предлагает высокую производительность, яркий дисплей и быструю зарядку.

Xiaomi 14 Ultra

Оценка 19,45,589

Xiaomi 14 Ultra — это флагманский смартфон 2024 года, который предлагает самые лучшие характеристики и технологии. Он отличается премиальным дизайном, мощной камерой и удивительным дисплеем. С процессором Snapdragon 8 Gen 3 смартфон обеспечивает высокую производительность, способную удовлетворить потребности любого пользователя.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,73-дюймовый WQHD+ LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

6,73-дюймовый WQHD+ LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 3,2-кратным оптическим зумом) + 50 МП (перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 3,2-кратным оптическим зумом) + 50 МП (перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 5000 мАч, поддерживающий быструю проволочную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

Xiaomi 14 Ultra — это идеальный выбор для тех, кто ищет самый лучший смартфон с премиальными характеристиками и отличными фотовозможностями.

Xiaomi 14

Оценка 19,43,855

Xiaomi 14: компактный флагман с мощной начинкой и отличной камерой

Xiaomi 14 — это компактный флагманский смартфон с экраном менее 6,5 дюймов, который превзошел по характеристикам Samsung Galaxy S24, также ориентированный на пользователей, предпочитающих устройства с меньшим размером экрана.

Ключевые характеристики:

Мощный процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий плавную работу и быструю обработку данных. Большой объем памяти: до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Яркий дисплей: 6,36-дюймовый OLED-дисплей 1,5K LTPO с частотой обновления 120 Гц.

6,36-дюймовый OLED-дисплей 1,5K LTPO с частотой обновления 120 Гц. Качественная камера: 50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 3,2-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная).

50 МП (основная) + 50 МП (перископ с 3,2-кратным оптическим зумом) + 50 МП (сверхширокоугольная). Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Быстрая связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Долговечный аккумулятор: 4610 мАч, поддерживающий быструю проволочную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

Xiaomi 14 — это отличный выбор для тех, кто ищет компактный и мощный смартфон с отличной камерой и быстрой зарядкой.

Источник — antutu.com