Apple Watch пережили год под водой

Apple ежегодно обновляет Apple Watch, предлагая улучшения не только с точки зрения функционала, но и конструкции. За последнее десятилетие устройство оказалось весьма востребованным среди пользователей. Это очень полезное устройство, и сложно отрицать, что оно намного опережает конкурентов по функциональности и, по всей видимости, по долговечности. Недавно один из владельцев нашел свои часы в океане спустя более чем год после того, как потерял их, и все благодаря Find My от Apple, которая есть на всех еее устройствах.

До нас доходило много историй о том, как Apple Watch выживали в суровых условиях, но последний случай с Джаредом Бриком выделяется среди остальных. Он потерял свои часы на Карибах более года назад, и ему удалось их отыскать, при чем Apple Watch все еще были в идеальном рабочем состоянии.

В своем видео на YouTube Брик рассказал, что в июне 2022 года отправился на Карибы, чтобы отпраздновать там день рождения сына. Там он подарил ему Apple Watch, а также прикупил такие же для себя. Раньше он занимался дайвингом дважды в день и даже не думал снимать устройство во время погружений. Логично, ведь устройство сертифицировано как водонепроницаемое до 50 метров. Однако однажды после занятия он не нашел свои Apple Watch на запястье.

Спустя год Брик отметил свои часы как утерянные при помощи Find My от Apple. И в декабре он получил голосовое сообщение от неизвестного человека с Карибских островов, который утверждал, что нашел его потерю. Поразительно, но Apple Watch все еще были в рабочем состоянии, а Find My показал на экране номер владельца. Apple Watch отправили хозяину, который порадовался возвращению своих часов:

«Это так здорово, спасибо Джонатану из Карибов за то, что он нашел часы, связался со мной и отправил мне их обратно, а также Apple за создание такой потрясающей технологии».

Источник — wccftech.com