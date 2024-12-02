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Фанаты почуяли новый трейлер GTA 6

Мария Старкова Мария Старкова
02.12.2024
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Фанаты почуяли новый трейлер GTA 6

Rockstar снова заинтриговала фанатов GTA 6. Обновление плейлиста на YouTube подогревает слухи о новом трейлере. Почти год назад мир увидел первый трейлер шестой части GTA, который моментально стал вирусным, побив рекорды YouTube и породив множество теорий и даже юридических угроз. С тех пор новостей было мало, поэтому любое действие Rockstar вызывает волну обсуждений.

В центре внимания — обновление YouTube-плейлиста, где хранится первый трейлер GTA 6. Пользователь Reddit Unia_ заметил изменения, и это запустило цепную реакцию догадок. Многие считают, что Rockstar готовит новый трейлер и, возможно, уже загрузила его, но пока держит в секрете. Фанаты склонны искать скрытый смысл даже в самых незначительных деталях. Прошлогодние примеры с «подсказками» в виде дыр от пуль и лунных фаз тому подтверждение.

Однако, здравомыслие подсказывает, что ситуация может быть не такой простой. Первый трейлер был выпущен раньше запланированного срока из-за утечки на YouTube, и Rockstar, возможно, извлекла урок из этой ситуации. Поэтому вероятность преждевременной публикации нового трейлера ниже, чем хотелось бы фанатам. Но приближающаяся годовщина первого трейлера (5 декабря) вселяет надежду, что Rockstar устроит новый сюрприз.

В итоге, пока неясно, оправдаются ли ожидания. Но однозначно, выход нового трейлера GTA 6 вызовет бурю эмоций в игровом сообществе. Игра ожидается осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series X|S.

Источник — playfront

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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