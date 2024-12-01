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Чип Apple M5 не будет изготовлен по 2-нм техпроцессу

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.12.2024
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Чип Apple M5 не будет изготовлен по 2-нм техпроцессу

Слухи о новом чипе Apple M5 частично подтвердились. Apple действительно делает ставку на следующее поколение своих процессоров M-серии. Но, вопреки ожиданиям, M5, похоже, будет производиться по всё ещё передовому, но более доступному 3-нм техпроцессу, а не по 2-нм, как предполагалось ранее. Причина такого решения проста: даже для Apple 2-нм технология пока слишком дорога в массовом производстве.

Важно понимать, что цифры в названиях типа «3-нм чип» — это скорее маркетинговый ход, чем точное отражение реальных физических размеров элементов внутри чипа. Производители используют эти данные для упрощения восприятия потребителями, но реальная картина гораздо сложнее. Фактические размеры транзисторов могут отличаться, и эти технические детали часто не раскрываются полностью.

Это, однако, не означает, что M5 будет слабее ожиданий. Переход на 2-нм технологию, безусловно, принёс бы заметный прирост производительности, но и 3-нм процесс остаётся весьма эффективным. Поэтому, хотя революционного скачка производительности от M5 ждать не стоит, улучшения всё же ожидаются.

По некоторым данным, Apple планирует использовать для M5 технологию SoIC от TSMC, которая должна улучшить теплоотвод и общую производительность за счёт трёхмерной компоновки. Массовое производство M5 ожидается в конце 2025 года, а новые iPad Pro с этим чипом могут появиться во второй половине того же года. Также, Apple рассматривает возможность использования M5 в своих AI-серверах.

Источник — phonearena

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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