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Samsung судится с Oura для выпуска Galaxy Ring

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.06.2024
94 Просмотра 0
Samsung судится с Oura для выпуска Galaxy Ring

Samsung активно готовится к запуску нового носимого устройства Galaxy Ring, о чём стало известно после тизера на мероприятии Galaxy Unpacked и последующего обзора на MWC. Хотя официальное подтверждение от компании не поступало, сведения о предстоящем устройстве появились благодаря судебному иску против компании Oura, известного производителя умных колец.

Samsung, стремясь избежать юридических проблем после выпуска Galaxy Ring, обратилась в федеральный суд Калифорнии с утверждением, что их продукт не нарушает патенты Oura, а оснащён стандартными функциями для умных колец. Этот предварительный шаг Samsung объясняется тем, что Oura активно защищает свои права на интеллектуальную собственность, подав на конкурентов, таких как Ultraham, Circular и RingConn, за нарушение своих патентов.

Samsung принимает меры, чтобы убедиться, что запуск Galaxy Ring не будет омрачён патентными судебными разбирательствами, учитывая тенденцию Oura препятствовать развитию рынка умных колец. Южнокорейский гигант опасается, что Oura может оказать значительное влияние на продажи их нового продукта.

В рамках презентации Galaxy Ring, генеральный директор Oura не только подтвердил сильные позиции компании в области интеллектуальной собственности, но и предупредил о внимательном контроле за разработками Samsung на предмет возможных нарушений.

Согласно информации, раскрытой в ходе судебного процесса, планируется, что Galaxy Ring поступит в продажу в США в августе, а представлено будет в июне. Остаётся открытым вопрос, как Oura отреагирует на юридические действия Samsung и каков будет их ответ на появление нового игрока на рынке умных колец.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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