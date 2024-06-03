Samsung Galaxy Watch FE — глобальный запуск неизбежен

Samsung готовится к предстоящему анонсу своих новых умных часов Galaxy Watch FE. Ожидается, что устройство будет представлено на мероприятии Galaxy Unpacked, которое, по слухам, состоится 10 июля в Париже. Страница поддержки для модели SM-R861 уже появилась на сайтах Samsung в Великобритании и США, указывая на скорый запуск часов на этих рынках.

Galaxy Watch FE, вероятно, предложат по доступной цене и будут похожи на Galaxy Watch 4 по функционалу и дизайну. Ожидается, что часы будут иметь круглый дизайн с вращающимся безелем и работать на операционной системе Google Wear. Они также будут оснащены различными датчиками для отслеживания здоровья и фитнеса.

Возможно, на том же мероприятии Samsung также представит новые модели Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch 7 Ultra, а также другие устройства, включая складные смартфоны, планшеты, Galaxy Ring, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Book4 Edge и Galaxy Book4 Edge Pro.

Galaxy Watch 4, к примеру, имеет два размера корпуса — 40 мм и 44 мм, оба с экранами Super AMOLED. Внутри установлен новый 5-нм процессор Exynos W920, 1,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти. Часы оснащены датчиками для мониторинга сна, ЭКГ, измерения пульса и других функций. Galaxy Watch 4 имеют класс водонепроницаемости IP68, что сравнимо с защитой OnePlus Watch 2, тогда как Pixel Watch предположительно обеспечивают аналогичный уровень защиты.

Предстоящие Galaxy Watch FE могут составить конкуренцию таким моделям умных часов, как Amazfit Cheetah, OnePlus Watch 2 и Google Pixel Watch.

Источник — 91mobiles.com