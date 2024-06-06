Samsung случайно опубликовал рекламу Galaxy Z Fold 6 и Flip 6

Недавно мы рассказывали вам о том, что были замечены макеты нового Samsung Galaxy Z Fold 6. Однако последняя утечка информации, по всей видимости, ещё более значима.

На форуме сабреддита GalaxyFold пользователь с ником UnironicallyMe37 выявил ошибку на официальной странице Samsung в Казахстане (ссылка на samsung.kz). Согласно утекшей информации, там появилось рекламное объявление, в котором демонстрировался Samsung Galaxy Z Fold 6. На изображении устройство было открыто под углом, выявляя новый квадратный дизайн и ступенчатый модуль камеры, который недавно анонсировали. Также стало очевидно, что в сложенном виде новый складной смартфон будет больше напоминать традиционный телефон за счет более широкого формата и менее заметного шарнира.

В той же утечке упоминается и Galaxy Z Flip 6, который, похоже, получит менее значительные обновления по сравнению с Fold 6. Отмечается, что серия Flip ранее нашла свой уникальный дизайн и по большей части придерживается его.

Указанное изображение было удалено с сайта, и хотя нет полной уверенности в подлинности этой информации, все указывает на то, что это может быть реальная утечка.

Подобные случаи, когда информация случайно появляется на региональных страницах Samsung, не новы. Ранее в этом году подобная ситуация произошла с Samsung Galaxy S24 Ultra, изображение которого просочилось благодаря подразделению Samsung в Бразилии.

Источник — trustedreviews.com