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Samsung случайно опубликовал рекламу Galaxy Z Fold 6 и Flip 6

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.06.2024
2 Просмотра 0
Samsung случайно опубликовал рекламу Galaxy Z Fold 6 и Flip 6

Недавно мы рассказывали вам о том, что были замечены макеты нового Samsung Galaxy Z Fold 6. Однако последняя утечка информации, по всей видимости, ещё более значима.

На форуме сабреддита GalaxyFold пользователь с ником UnironicallyMe37 выявил ошибку на официальной странице Samsung в Казахстане (ссылка на samsung.kz). Согласно утекшей информации, там появилось рекламное объявление, в котором демонстрировался Samsung Galaxy Z Fold 6. На изображении устройство было открыто под углом, выявляя новый квадратный дизайн и ступенчатый модуль камеры, который недавно анонсировали. Также стало очевидно, что в сложенном виде новый складной смартфон будет больше напоминать традиционный телефон за счет более широкого формата и менее заметного шарнира.

В той же утечке упоминается и Galaxy Z Flip 6, который, похоже, получит менее значительные обновления по сравнению с Fold 6. Отмечается, что серия Flip ранее нашла свой уникальный дизайн и по большей части придерживается его.

Указанное изображение было удалено с сайта, и хотя нет полной уверенности в подлинности этой информации, все указывает на то, что это может быть реальная утечка.

Подобные случаи, когда информация случайно появляется на региональных страницах Samsung, не новы. Ранее в этом году подобная ситуация произошла с Samsung Galaxy S24 Ultra, изображение которого просочилось благодаря подразделению Samsung в Бразилии.

Источник — trustedreviews.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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