Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 прошли сертификацию FCC

Samsung готовится выпустить новые модели своих складных смартфонов — Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. Ожидается, что анонс этих устройств состоится в скором времени. Недавно версия Samsung Galaxy Z Flip 6 для США была зарегистрирована в FCC, а теперь в этой же базе данных были обнаружены глобальные версии устройств — Samsung Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Глобальная версия Samsung Z Flip 6 имеет обозначение модели SM-F741B и оснащена двумя аккумуляторами с модельными номерами EB-BF741ABY и EB-BF742ABY, емкостью 1097 мАч и 2790 мАч соответственно. Согласно данным FCC, смартфон будет комплектоваться зарядным устройством EP-TA800 с USB-C интерфейсом и мощностью 25 Вт.

Важной особенностью Samsung Galaxy Z Flip 6 является поддержка беспроводной зарядки и функции обратной беспроводной зарядки. Устройство будет поддерживать сети 5G, Wi-Fi (совместимость с протоколами 802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth и NFC. Однако поддержки Wi-Fi 7 не предвидится.

Производительность Z Flip 6 была оценена ранее на Geekbench, где указано, что устройство получит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи смогут получить новейшую операционную систему Android 14 прямо из коробки.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Глобальный вариант Samsung Galaxy Z Fold 6 также прошел сертификацию FCC. Он имеет номер модели SM-F956B. Согласно списку, он будет поддерживать быструю зарядку 25 Вт и беспроводную зарядку. Телефон будет предлагать поддержку 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и UWB. Как и Galaxy Z Flip 6, он не поддерживает сети Wi-Fi 7.

Samsung пока не раскрывает подробностей о своём мероприятии Unpacked, на котором и будут представлены данные телефоны. Однако слухи предполагают, что оно состоится 10 июля.

Источник — mysmartprice.com