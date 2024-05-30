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Раскладушки Huawei обогнали Samsung по продажам

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.05.2024
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Раскладушки Huawei обогнали Samsung по продажам

Компания Samsung утратила лидерство на рынке смартфонов со складными дисплеями, уступив позиции Huawei в первом квартале 2024 года. Согласно исследованию CounterPoint Research, Huawei достигла 35% доли рынка, тогда как Samsung снизилась до 24%. Несмотря на санкции США и других стран, Huawei смогла увеличить продажи благодаря китайским покупателями и собственным разработкам SoC с 5G-модемами, созданными совместно с SMIC.

исследование CounterPoint Research

На рынок складных смартфонов вышли и другие производители, такие как Motorola, Honor, Oppo и Vivo, что также негативно повлияло на позиции Samsung. Складные устройства «флип-стиля» становятся популярнее за счёт более низкой цены. Samsung предлагает модели Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но они стоят дороже аналогов от конкурентов, что снижает их конкурентоспособность в Китае.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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