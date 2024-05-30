Раскладушки Huawei обогнали Samsung по продажам

Компания Samsung утратила лидерство на рынке смартфонов со складными дисплеями, уступив позиции Huawei в первом квартале 2024 года. Согласно исследованию CounterPoint Research, Huawei достигла 35% доли рынка, тогда как Samsung снизилась до 24%. Несмотря на санкции США и других стран, Huawei смогла увеличить продажи благодаря китайским покупателями и собственным разработкам SoC с 5G-модемами, созданными совместно с SMIC.

На рынок складных смартфонов вышли и другие производители, такие как Motorola, Honor, Oppo и Vivo, что также негативно повлияло на позиции Samsung. Складные устройства «флип-стиля» становятся популярнее за счёт более низкой цены. Samsung предлагает модели Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, но они стоят дороже аналогов от конкурентов, что снижает их конкурентоспособность в Китае.