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Samsung рассчитывает продать на 10-15% больше телефонов и планшетов Galaxy в этом году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.06.2024
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Samsung рассчитывает продать на 10-15% больше телефонов и планшетов Galaxy в этом году

В текущем году компания Samsung намерена увеличить объемы продаж своих смартфонов по сравнению с прошлым годом. Из информации, опубликованной на ресурсе TheElec, стало известно, что южнокорейский производитель совершил заказ на выпуск новой линейки смартфонов и планшетов для второго квартала текущего года.

Согласно данным отчета, производственный план устройств линейки Galaxy во втором квартале 2024 года предполагает рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это дополнительно увеличит общий объем выпуска телефонов и планшетов на 13% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено успешными продажами новой серии Galaxy S24.

Планы Samsung на второй квартал 2024 года включают выпуск 49,9 миллиона единиц техники линии Galaxy, что на 3% больше, чем было запланировано на второй квартал 2023 года. Если суммировать планы на первую половину 2024 года, общий объем производства составит 114,4 миллиона устройств, не учитывая продукцию, выпускаемую сторонними ODM-производителями, например китайской компанией Wingtech.

Отчет также упоминает, что Samsung может пересмотреть объемы производства во втором полугодии в интересах сохранения доходности. Корпорация не стремится к избыточному производству устройств серий Galaxy A и Galaxy Z. В зависимости от того, как будут продаваться новые модели складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, компания может скорректировать свои производственные планы.

По данным за первый квартал этого года, Samsung осуществила поставки 59,5 миллиона смартфонов, но во втором квартале цифра может снизиться до менее чем 55 миллионов из-за снижения потребительского спроса на фоне усиления инфляции и геополитических рисков.

Доход от подразделения смартфонов Samsung в первом квартале 2024 года составил приблизительно 24 миллиарда долларов США, а операционная прибыль достигла около 2,52 миллиарда долларов США, что позволило компании достичь рентабельности в 10,5%. Прогнозируется, что во втором квартале доход составит около 20,87 миллиарда долларов США, а прибыль — 2,01 миллиарда долларов США.

Источник — sammobile.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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