YouTube отменяет премиум-подписки купленные через VPN

YouTube активно борется с практикой приобретения подписок Premium по сниженным ценам через использование VPN. Эта подписка представляет особую ценность для тех, кто проводит много времени на видеоплатформе, так как предлагает просмотр без рекламы и другие преимущества. Некоторые пользователи, чтобы избежать расходов или сэкономить, прибегают к использованию рекламных блокировщиков или VPN-сервисов, маскируя свое местоположение для доступа к более дешевым тарифам YouTube Premium, доступным в других странах.

YouTube принял меры против использования VPN для таких целей, так как компания установила различные цены на подписку в разных регионах. Некоторые пользователи, зарегистрировавшись в регионе с более низкими тарифами с помощью VPN, смогли экономить на стоимости подписки. Однако YouTube усовершенствовал механизмы определения реального местоположения пользователей, как подтвердил представитель компании в интервью TechCrunch, обеспечивая точность предлагаемых планов и услуг.

Если обнаруживается несоответствие между страной проживания пользователя и страной, указанной при регистрации, YouTube предлагает обновить платежные данные. По информации, полученной от представителя службы поддержки Google для PCmag, YouTube начал аннулировать подписки для аккаунтов с фальсифицированными данными о стране регистрации из-за нарушения условий предоставления платных услуг. Затронутые пользователи получат уведомление по электронной почте и в приложении о прекращении подписки.

На форуме Reddit появились сообщения от пользователей о том, что их подписки были отменены автоматически, хотя платформа официально не объявляла причины таких отмен.

Источник — mysmartprice.com