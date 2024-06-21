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YouTube отменяет премиум-подписки купленные через VPN

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.06.2024
1 Просмотр 0
YouTube отменяет премиум-подписки, купленные с помощью VPN

YouTube активно борется с практикой приобретения подписок Premium по сниженным ценам через использование VPN. Эта подписка представляет особую ценность для тех, кто проводит много времени на видеоплатформе, так как предлагает просмотр без рекламы и другие преимущества. Некоторые пользователи, чтобы избежать расходов или сэкономить, прибегают к использованию рекламных блокировщиков или VPN-сервисов, маскируя свое местоположение для доступа к более дешевым тарифам YouTube Premium, доступным в других странах.

YouTube принял меры против использования VPN для таких целей, так как компания установила различные цены на подписку в разных регионах. Некоторые пользователи, зарегистрировавшись в регионе с более низкими тарифами с помощью VPN, смогли экономить на стоимости подписки. Однако YouTube усовершенствовал механизмы определения реального местоположения пользователей, как подтвердил представитель компании в интервью TechCrunch, обеспечивая точность предлагаемых планов и услуг.

Если обнаруживается несоответствие между страной проживания пользователя и страной, указанной при регистрации, YouTube предлагает обновить платежные данные. По информации, полученной от представителя службы поддержки Google для PCmag, YouTube начал аннулировать подписки для аккаунтов с фальсифицированными данными о стране регистрации из-за нарушения условий предоставления платных услуг. Затронутые пользователи получат уведомление по электронной почте и в приложении о прекращении подписки.

На форуме Reddit появились сообщения от пользователей о том, что их подписки были отменены автоматически, хотя платформа официально не объявляла причины таких отмен.

Источник — mysmartprice.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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