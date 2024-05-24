Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Samsung работает над созданием 2-нм чипа для Galaxy S26
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung работает над созданием 2-нм чипа для Galaxy S26

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
24.05.2024
115 Просмотров 0
Samsung работает на созданием 2-нм чипа для Galaxy S26

Согласно последним слухам, Samsung работает над новым процессором с кодовым названием «Проект Тетис», который представляет собой передовой 2-нм чип. Ожидается, что он будет использоваться в будущей серии смартфонов Samsung Galaxy S26.

Как стало известно из информации, опубликованной южнокорейским изданием ETNews, Samsung Electronics планирует начать массовое производство 2-нм чипов к 2025 году. Производственные мощности будут развёрнуты на заводах компании в Корее и Техасе. Это и позволяет предположить, что процессор Exynos 2600 SoC может появиться в линейке Galaxy S26, которая, как ожидается, выйдет в 2026 году.

В то время как конкуренты Samsung, такие как Qualcomm и MediaTek, активно работают над созданием 3- и 2-нм чипов, последние новости указывают на то, что Qualcomm может продолжить использование 4-нм процесса для своего следующего чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Если это произойдёт, Samsung может получить конкурентное преимущество благодаря более продвинутой архитектуре своих чипов, даже в случае перехода Qualcomm на 3-нм техпроцесс от TSMC.

Стало известно, что Samsung также планирует внедрить технологию транзисторной структуры GAA Plus для своих 3-нм чипов. Эта технология обещает улучшенную производительность и энергоэффективность, снижая при этом нагрев. Такие усовершенствования могут сделать будущие чипы Exynos более конкурентоспособными на рынке.

Однако важно отметить, что TSMC, которая производит чипы для Qualcomm, также имеет значительные заказы от Apple, включая производство процессоров для iPhone и Mac, что может затруднить доступ Qualcomm к самым последним технологиям изготовления чипов.

В итоге, если данные о разработке Samsung подтвердятся, мы можем ожидать появления чипов нового поколения, которые будут предлагать повышенную энергоэффективность и производительность, что значительно улучшит работу мобильных устройств. Все внимание сейчас приковано к следующим шагам Samsung в этом направлении.

Источник — 91mobiles.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.