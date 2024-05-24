Samsung работает над созданием 2-нм чипа для Galaxy S26

Согласно последним слухам, Samsung работает над новым процессором с кодовым названием «Проект Тетис», который представляет собой передовой 2-нм чип. Ожидается, что он будет использоваться в будущей серии смартфонов Samsung Galaxy S26.

Как стало известно из информации, опубликованной южнокорейским изданием ETNews, Samsung Electronics планирует начать массовое производство 2-нм чипов к 2025 году. Производственные мощности будут развёрнуты на заводах компании в Корее и Техасе. Это и позволяет предположить, что процессор Exynos 2600 SoC может появиться в линейке Galaxy S26, которая, как ожидается, выйдет в 2026 году.

В то время как конкуренты Samsung, такие как Qualcomm и MediaTek, активно работают над созданием 3- и 2-нм чипов, последние новости указывают на то, что Qualcomm может продолжить использование 4-нм процесса для своего следующего чипсета Snapdragon 8 Gen 4. Если это произойдёт, Samsung может получить конкурентное преимущество благодаря более продвинутой архитектуре своих чипов, даже в случае перехода Qualcomm на 3-нм техпроцесс от TSMC.

Стало известно, что Samsung также планирует внедрить технологию транзисторной структуры GAA Plus для своих 3-нм чипов. Эта технология обещает улучшенную производительность и энергоэффективность, снижая при этом нагрев. Такие усовершенствования могут сделать будущие чипы Exynos более конкурентоспособными на рынке.

Однако важно отметить, что TSMC, которая производит чипы для Qualcomm, также имеет значительные заказы от Apple, включая производство процессоров для iPhone и Mac, что может затруднить доступ Qualcomm к самым последним технологиям изготовления чипов.

В итоге, если данные о разработке Samsung подтвердятся, мы можем ожидать появления чипов нового поколения, которые будут предлагать повышенную энергоэффективность и производительность, что значительно улучшит работу мобильных устройств. Все внимание сейчас приковано к следующим шагам Samsung в этом направлении.

Источник — 91mobiles.com