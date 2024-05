Sony запускает акцию PlayStation «Days of Play» со скидками

Инсайдер @billbil-kun раскрыл информацию о том, что запланированная ежегодная распродажа «Days of Play» от PlayStation в 2024 году пройдет с 29 мая по 12 июня. В ходе акции будут предложены скидки на игры (в том числе и на дисках), игровые консоли и подписки PS+. В предыдущем году в рамках «Days of Play», Sony предлагала 25%-ую скидку на годовую подписку PlayStation Plus для всех уровней подписчиков.

Что касается игрового оборудования, по мнению @billbil-kun, на предстоящей распродаже будут представлены аксессуары для PS5, включая PS VR2 и контроллеры DualSense. Ожидаемые скидки в Европе выглядят следующим образом: PS5 Slim с дисководом будет продаваться со скидкой в 50 евро, по финальной цене 499 евро. Цифровая версия PS5 Slim также получит скидку в 50 евро, с окончательной ценой в 399 евро. PS VR2 будет предложен с уменьшением цены на 100 евро, итоговая стоимость составит 499 евро. Контроллеры DualSense будут доступны по цене 49,99 евро.

Кроме того, популярные игры, такие как «God of War» (2018) и «Horizon: Zero Dawn», будут продаваться по специальной цене в 9,99 евро. Следует учесть, что за последние годы «Days of Play» традиционно совпадали с проведением игровой конференции «PlayStation Showcase», и существуют слухи, что Sony может организовать новую презентацию «PlayStation Showcase» в мае этого года.

Источник — ithome.com