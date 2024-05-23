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Sony запускает акцию PlayStation «Days of Play» со скидками

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
23.05.2024
117 Просмотров 0
Sony запускает акцию PlayStation «Days of Play» со скидками

Инсайдер @billbil-kun раскрыл информацию о том, что запланированная ежегодная распродажа «Days of Play» от PlayStation в 2024 году пройдет с 29 мая по 12 июня. В ходе акции будут предложены скидки на игры (в том числе и на дисках), игровые консоли и подписки PS+. В предыдущем году в рамках «Days of Play», Sony предлагала 25%-ую скидку на годовую подписку PlayStation Plus для всех уровней подписчиков.

Что касается игрового оборудования, по мнению @billbil-kun, на предстоящей распродаже будут представлены аксессуары для PS5, включая PS VR2 и контроллеры DualSense. Ожидаемые скидки в Европе выглядят следующим образом: PS5 Slim с дисководом будет продаваться со скидкой в 50 евро, по финальной цене 499 евро. Цифровая версия PS5 Slim также получит скидку в 50 евро, с окончательной ценой в 399 евро. PS VR2 будет предложен с уменьшением цены на 100 евро, итоговая стоимость составит 499 евро. Контроллеры DualSense будут доступны по цене 49,99 евро.

Кроме того, популярные игры, такие как «God of War» (2018) и «Horizon: Zero Dawn», будут продаваться по специальной цене в 9,99 евро. Следует учесть, что за последние годы «Days of Play» традиционно совпадали с проведением игровой конференции «PlayStation Showcase», и существуют слухи, что Sony может организовать новую презентацию «PlayStation Showcase» в мае этого года.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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