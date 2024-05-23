Бюджетная Quest получит начинку Quest 3 и упаковку Quest 2

Хотя Quest 3 — топовая гарнитура, слухи о бюджетной Quest 3 Lite не прекращают всплывать, и из последних утечек мы узнали некоторые подробности об объективе и процессоре, которые может получить эта VR-гарнитура.

По данным сайта Tech Radar, в новом устройстве мозги Meta* Quest 3 запихнут в тело Meta* Quest 2. Первоисточник информации — пользователь X Lunayian, который также называет потенциальную гарнитуру Meta* Quest 3s. Производители телефонов тоже иногда добавляют букву A или SE в конце бюджетных версий флагманских моделей.

Lunayian утверждает, что они «видели несколько моделей для разработчиков и поговорили с парой человек, которые знакомы с этим устройством не понаслышке». С нами даже поделились инфографикой, раскрывающей некоторые подробности.

Будучи облегченной версией Quest 3, 3s, похоже, имеет много общего со своим предшественником. Quest 3s получит чипсет Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, такой же, который стоит в Quest 3. Он также предложит покупателю те же контроллеры Touch Plus и две камеры RGB по 4 МП.

По слухам, дисплей явно похуже, чем в Quest 3. Модель 3 имеет разрешение 2064 x 2208 и 25 пикселей на градус в VR, а 3s — 1832 x 1920, как в Quest 2, и немного меньше пикселей на градус — 20. Частота обновления будет 120 Гц.

Судя по инфографике, Meta* Quest 3s по дизайну ближе к Quest 2. Если информация правдива, то действительно складывается ощущение, что Meta* впихивает начинку Quest 3 внутрь Quest 2.

В утечке не хватает данных о цене. Судя по всему, 3s будет дешевле, чем Quest 3 на старте: флагман продавался за 499 долларов, а Quest 2 — за 299.

Обычно в июне Meta* проводит презентацию, на которой показывает обновления Quest. В этом году компания посетит Летний игровой фестиваль Джеффа Кейли 2024, который состоится 7 июня. Они расскажут больше о следующей VR-игре Arkham Asylum — Batman: Arkham Shadow. Есть шанс, что мы также услышим о долгожданной Quest 3s.

Источник — tomsguide.com

*Компания Meta признана экстремистской на территории РФ.