Vivo X Fold 3 Pro: глобальный размах

Ранее в этом году Vivo анонсировала два чрезвычайно любопытных складных смартфона. Их обещали выпустить в Китае, но как минимум один из них получит глобальный вариант, а именно Vivo X Fold 3, который выйдет на мировой рынок 6 июня.

Это официальная новость, поскольку Vivo объявила о презентации 6 июня в Индии. Компания упомянула о выходе именно Pro-версии, а не стандартной. Очень жаль. Хотя модель Pro более мощная, обычная значительно легче и тоньше.

Презентация пройдет под нескромным слоганом «Лучшая раскладушка всех времен» («The Best Fold Ever»), а на официальном баннере упоминаются участие ZEISS и наличие ИИ.

Учитывая, что Vivo X Fold 3 Pro уже был выпущен в Китае, мы можем довольно точно судить о том, чего ждать от глобальной модели. Смартфон почти наверняка получит те же характеристики, но будет бегать на глобальной версии программного обеспечения Vivo Funtouch.

X Fold 3 Pro оснащен топовой на сегодняшний день версией процессора Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 3. У него 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Устройство имеет 8,03-дюймовый основной дисплей и 6,53-дюймовый дополнительный на спине. Обе изготовлены по технологии OLED с частотой 120 Гц, и оснащены ультразвуковым дактилоскопическим датчиком.

Питает Vivo X Fold 3 Pro кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5700 мАч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку в 5 Вт. Зарядное устройство идет в комплекте.

Основная 50 МП камера дополнена 50 МП сверхширокоугольным объективом (поле зрения 119 градусов) и 64 МП перископическим телевиком (с 3х оптическим зумом).

Пока неизвестно, в каких еще странах кроме Индии появится Vivo X Fold 3 Pro.

Источник — androidheadlines.com