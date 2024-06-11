Samsung подтвердила существование Galaxy Watch Ultra

Новые умные часы от Samsung — Galaxy Watch Ultra были замечены в реестре Бюро индийских стандартов, где они прошли сертификацию.

Watch Ultra будут доступны в одном варианте: размером 47 мм и с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи. Модель имеет номер SM-L705F. Samsung уже создала страницу поддержки этой модели на своём официальном сайте для Латинской Америки, что подтверждает их скорый выход.

Согласно различным утечкам, новые часы будут оснащены пятиъядерным процессором, выполненным по 3-нм техпроцессу, дисплеем с яркостью 3000 нит, корпусом из титана и двухчастотным GPS L1L5.

Скорее всего, Galaxy Watch Ultra будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked в этом году, вместе с Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch FE.