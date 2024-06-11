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Samsung подтвердила существование Galaxy Watch Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.06.2024
143 Просмотра 0
Samsung подтвердила существование Galaxy Watch Ultra

Новые умные часы от Samsung — Galaxy Watch Ultra были замечены в реестре Бюро индийских стандартов, где они прошли сертификацию.

Watch Ultra будут доступны в одном варианте: размером 47 мм и с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи. Модель имеет номер SM-L705F. Samsung уже создала страницу поддержки этой модели на своём официальном сайте для Латинской Америки, что подтверждает их скорый выход.

Согласно различным утечкам, новые часы будут оснащены пятиъядерным процессором, выполненным по 3-нм техпроцессу, дисплеем с яркостью 3000 нит, корпусом из титана и двухчастотным GPS L1L5.

Скорее всего, Galaxy Watch Ultra будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked в этом году, вместе с Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch FE.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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