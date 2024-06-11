Logitech Combo Touch Keyboard — новая клавиатура для iPad Air (M2) и iPad Pro (M4)

Logitech представила новую версию чехла-клавиатуры Combo Touch для iPad Air (M2) и iPad Pro (M4), предназначенную для китайского рынка. Этот чехол изготовлен из экологически чистых материалов, обеспечивает портативность и удобство использования.

Combo Touch стала самым тонким и лёгким чехлом-клавиатурой от Logitech. Ее особенности включают съёмный блок с клавишами, универсальную подставку для удобного просмотра под различными углами и крупным трекпад Multi-Touch. Клавиатура имеет стандартную раскладку с автоматической подсветкой и 16 уровнями яркости для комфортной работы в различных условиях освещения.

Combo Touch подключается напрямую к iPad, что устраняет необходимость в отдельной зарядке или Bluetooth-соединении. Чехол-клавиатура доступна в цветах Graphite для iPad Pro и Oxford Grey для iPad Air. Цены на Combo Touch варьируются в зависимости от размера iPad. Несмотря на то, что Combo Touch немного дешевле и легче, чем Apple Magic Keyboard, у нее есть некоторые компромиссы в функциональности. Magic Keyboard предлагает более лучший пользовательский опыт за счёт тактильной обратной связи трекпада, отсутствующей в Combo Touch.

Источник — ithome.com