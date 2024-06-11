Apple Intelligence появится не на всех устройствах Apple

Apple Intelligence — это новый набор функций искусственного интеллекта, разработанный специально для устройств iPhone, iPad и компьютеров Mac. Это представляет собой шаг Apple в область генеративного искусственного интеллекта, что становится популярным трендом среди смартфонов. Пользователи получат доступ к различным новым функциям AI, таким как создание изображений и смайлов, улучшенный голосовой помощник Siri и инструменты для редактирования текста. Apple Intelligence будет предоставляться бесплатно, но только для определенных устройств iPhone, iPad и Mac.

Intelligence будет совместим только с процессорами A17 Pro и SoC от M1 до M4. Это означает, что только устройства с этими чипами смогут использовать Apple Intelligence, включая iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad с чипом M1 или более поздней версии, а также компьютеры Mac с чипом M1 или новее.

Хотя многие модели iPad и Mac смогут обновиться до Apple Intelligence, для iPhone это доступно только на серии iPhone 15 Pro, самой дорогой линейке устройств Apple.

Будущая серия iPhone 16 также получит поддержку Apple Intelligence, а также любая новая модель iPad или Mac. Apple Intelligence будет доступен в бета-версии и выйдет вместе с обновлениями iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia этой осенью. Все функции будут доступны только на английском языке.

Siri получила обширное обновление благодаря Apple Intelligence, что сделало ее звучание более естественным. Теперь пользователи могут давать команды Siri, управлять приложениями и извлекать информацию из фотографий.

Apple Intelligence также позволяет создавать изображения и смайлы с помощью искусственного интеллекта. Просто введите текстовые подсказки, и AI выполнит остальную работу. Инструменты на основе искусственного интеллекта упрощают процесс написания, позволяя корректировать и переформулировать предложения. Apple также представила инструмент очистки фотографий, наподобие Magic Eraser.

Ограниченный доступ к Apple Intelligence только для двух моделей iPhone может разочаровать, учитывая, что Samsung и Google более широко распространяют свои функции искусственного интеллекта. Samsung внедрила функции AI в прошлогоднюю серию Galaxy S23 и планирует расширить их на старые модели. Google также добавил функции редактирования AI на старые телефоны Pixel.

Источник — 91mobiles.com