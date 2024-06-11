«Apple ID» теперь называется «Apple Account»

Ранее в этом году было объявлено о переименовании «Apple ID» в «Apple Account». Это изменение официально подтверждено Apple в свежем пресс-релизе. Новое название учётной записи уже используется в iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11.

Это обновление позволяет пользователям входить в систему на всех устройствах Apple с помощью одной учётной записи, основанной на существующих данных. Несмотря на это, некоторые элементы бренда «Apple ID» все ещё присутствуют, например, на странице входа в систему Apple ID в Интернете. Полный переход на «Apple Account» планируется завершить к выходу iOS 18 и других обновлений. Новое название является более простым, однако «Apple ID» стало иметь большое значение для пользователей за два десятилетия своего существования.

Источник — macrumors.com