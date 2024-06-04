Samsung Odyssey OLED G8 — первый игровой монитор с ИИ

Компания Samsung объявила о добавлении новых функций в свой игровой монитор Odyssey OLED G8, который был представлен в январе этого года. Среди нововведений – защита экрана от выгорания и улучшение разрешения с помощью искусственного интеллекта для игр и другого контента. Предзаказ на устройство уже открыт в таких странах, как Австралия и Сингапур, 32-дюймовый Odyssey OLED G8 (модель G80SD) предлагается по цене 1299,99 долларов, что дешевле прошлогодней модели игрового OLED-монитора за 1499,99 долларов. Официальные даты релиза еще не уточнены.

Samsung утверждает, что модель G80SD является первым игровым монитором с искусственным интеллектом, оснащённым процессором NQ8 AI Gen3 – таким же, как в телевизоре Neo QLED 8K 2024 года. Благодаря этому чипу монитор способен масштабировать контент и игры до почти 4K-качества через встроенные приложения Smart TV и Gaming Hub.

Кроме того, Samsung усовершенствовала систему охлаждения монитора G80SD, добавив пульсирующую тепловую трубку, которая в пять раз эффективнее предыдущего графитового листа, для борьбы с выгоранием OLED. Монитор также автоматически уменьшает яркость статических элементов на экране, например, панели задач или HUD в играх.

Характеристики Odyssey OLED G8, включают: экран с разрешением 3840 x 2160, частоту обновления 240 Гц и соотношение сторон 16:9. Монитор обеспечивает пиковую яркость в 250 нит и поддерживает FreeSync Premium Pro для снижения задержки экрана и разрывов изображения.

Функция улучшения разрешения, которая уже доступна в телевизорах и потоковых устройствах, представляет особый интерес в контексте игрового монитора, и может помочь новинке Samsung выделиться среди конкурентов, если она окажется востребованной среди пользователей.

Источник — theverge.com