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Apple официально признала iPhone 5S устаревшим

Мария Старкова Мария Старкова
03.06.2024
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Apple официально признала iPhone 5S устаревшим

Apple перевела iPhone 5S в категорию устаревших устройств, что означает ограничение поддержки со стороны компании. Информация об этом появилась на странице поддержки старых моделей на сайте Apple. Теперь, спустя более семи лет после прекращения продаж, Apple и сервисные центры не будут заказывать запчасти для iPhone 5S, что затруднит его ремонт.

Последнее значимое обновление операционной системы для iPhone 5S, iOS 12, было выпущено в 2018 году. iPhone 5C, также выпущенный в 2013 году, уже входит в список устаревших продуктов Apple. iPhone 5S в своё время был новаторским устройством с 64-битным процессором Apple A7 и системой Touch ID.

Владельцам iPhone 5S стоит задуматься о переходе на новые модели iPhone, чтобы ощутить значительное улучшение качества и производительности, а также получить последние обновления iOS, включая iOS 17.

Кроме того, Apple обновила статус некоторых других продуктов: iPod touch 6-го поколения и iMac 21,5 дюйма с 4K дисплеем, выпущенные в конце 2015 года, теперь считаются винтажными. Это означает, что они не продавались в течение последних пяти лет. Хотя ремонт этих устройств все ещё возможен у авторизованных партнёров Apple, он будет зависеть от наличия необходимых запчастей. Если требуемая деталь более не доступна, ремонт может оказаться невозможным.

Источник — techradar.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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