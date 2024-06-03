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iPhone 16 Pro Max может получить самые тонкие рамки в мире

Мария Старкова Мария Старкова
03.06.2024
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iPhone 16 Pro Max может получить самые тонкие рамки в мире

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут получить ещё более тонкие рамки по сравнению с предшественниками. Инсайдер Setsuna Digital на Weibo утверждает, что новые модели Apple будут иметь рамки шириной всего 1,2 и 1,15 мм соответственно. Хотя данные о толщине рамок iPhone 15 Pro Max не приводятся, указывается, что у iPhone 15 Pro они составляют 1,71 мм. Несмотря на неоднозначную репутацию источника, который ранее делал неверные предсказания о цветах новых моделей, эти заявления могут быть достоверными. По словам Setsuna Digital, рамки новых iPhone могут стать «самыми узкими в мире».

Инсайдер Setsuna Digital

Эту информацию подтверждает другой надёжный источник @UniverseIce на X, который утверждает, что iPhone 16 Pro превзойдёт Samsung Galaxy S24 и станет обладателем самых узких рамок среди всех смартфонов. Упоминание iPhone 16 Pro Max от Setsuna Digital и указание на iPhone 16 Pro от @UniverseIce могут вызвать путаницу относительно того, какая модель на самом деле будет иметь самые тонкие рамки.

источник @UniverseIce

Слухи о более тонких рамках серии iPhone 16 уже появлялись ранее, что придаёт этим утверждениям больше весомости. Хотя современные смартфоны и так имеют минимальные рамки, уменьшение их толщины может позволить Apple увеличить размер экрана без значительного увеличения размеров самого устройства, повышая его премиальность.

Окончательное подтверждение этих слухов и точные спецификации iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max ожидаются осенью, предположительно в сентябре, когда Apple обычно представляет новые смартфоны.

Источник — weibo.cn, x.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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