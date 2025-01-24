Samsung Galaxy Watch 8: свежие слухи и ожидания

Если вы следите за рейтингами умных часов, то знаете: Samsung ежегодно радует поклонников новыми гаджетами. Вслед за Galaxy Watch 7, представленным в 2024 году, компания готовит к выходу Galaxy Watch 8. Ожидается, что новинка появится в 2025-м и, возможно, составит конкуренцию лидерам нашего топа лучших умных часов. Пока официальных данных нет, но мы собрали все слухи, утечки и наши собственные надежды в этом материале.

Когда ждать и сколько будет стоить Galaxy Watch 8?

Ориентировочно — июль 2025

Судя по графику Samsung, дебют Galaxy Watch 8 стоит ждать летом 2025 года. Например, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra анонсировали 10 июля 2024-го вместе с Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Вполне вероятно, что компания сохранит традицию и представит новинки в середине года. Не исключено, что вместе с ними покажут Galaxy Watch Ultra 2.

Цена: готовьтесь к старту от $299

Точной информации о стоимости нет, но можно ориентироваться на предшественника: Galaxy Watch 7 стартовал с $299 (40 мм версия), а модели с LTE и большим экраном (44 мм) стоили дороже. Вряд ли Samsung резко изменит ценовую политику, но рост цен на комплектующие или новые технологии может повлиять на финальный ценник.

Слухи и утечки: что известно о Galaxy Watch 8?

Пока информации немного, но кое-что интересное уже просочилось в сеть.

Возвращение Classic-версии

В 2023 году Samsung выпустил Galaxy Watch 6 Classic с вращающимся безелем, но в 2024-м его заменили на Ultra. По слухам, в 2025-м Classic-модель вернется. Это значит, что линейка может включать три варианта: стандартный, Classic и Ultra. Вращающийся безель — фишка, которую многие скучают, ведь он упрощает навигацию по меню. Управление жестами и новые ремешки

Патентные заявки Samsung намекают на жестовое управление (например, для контроля ТВ) и усовершенствованный механизм ремешков. Правда, патент — не гарантия внедрения. Вряд ли эти фишки появятся в Watch 8, но следить за разработками компании стоит. MicroLED-дисплеи и квадратный дизайн

Ходят слухи, что Samsung тестирует MicroLED-экраны для умных часов. Это даст более яркое и энергоэффективное изображение. Еще один слух — возврат к квадратному корпусу, как в ранних моделях Galaxy Gear. Пока непонятно, реализуют ли это в Watch 8, но эксперименты с дизайном возможны.

Чего ждем от Galaxy Watch 8?

Galaxy Watch 7 уже неплох, но всегда есть куда расти. Вот что хотелось бы увидеть в новой версии:

Вращающийся безель — must have

Физический безель, как в Classic-моделях, — это удобно. Жаль, что в 2024-м от него отказались. Надеемся, Samsung найдет способ вернуть его без увеличения толщины корпуса. Батарея, которая не подведет

Galaxy Watch 7 работает около 24 часов — маловато для продвинутых функций. Для сравнения: Garmin Instinct 3 с AMOLED-экраном держится до 24 дней. Samsung стоит поработать над автономностью, особенно если добавить энергоемкие фишки вроде MicroLED. Свежий дизайн

Дизайн Galaxy Watch почти не менялся с 2020 года. Хочется чего-то нового: может, варианты корпуса из титана или керамики, как у конкурентов? Или более тонкие рамки экрана? Полезный ИИ, а не просто маркетинг

Samsung активно продвигает ИИ в смартфонах. Хочется, чтобы в часах он тоже пригодился: например, умное суммирование уведомлений или голосовой помощник, который действительно экономит время. Совместимость с Android-устройствами

Сейчас Galaxy Watch максимально «заточены» под смартфоны Samsung. Расширение совместимости с другими Android-гаджетами и сервисами (например, Fitbit) сделает часы привлекательнее для большей аудитории.

Итог: стоит ли ждать Galaxy Watch 8?

Если вы фанат Samsung или ищете часы с продвинутым здоровье-трекингом, следите за анонсами. Возвращение Classic-версии и новые технологии вроде MicroLED могут сделать Watch 8 прорывом. Но если вам нужна максимальная автономность, возможно, стоит посмотреть в сторону Garmin или Amazfit.

А что думаете вы?

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