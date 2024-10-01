Samsung Galaxy Watch могут получить увеличение времени работы

Компания Samsung активно работает над созданием новаторских аккумуляторов для своих носимых гаджетов, таких как Galaxy Watch и Galaxy Ring, которые могут установить новые стандарты времени работы устройств без подзарядки на рынке. По информации издания Business Korea, инженеры Samsung разработали «первую в мире ультракомпактную твердотельную батарею для носимых устройств», которую уже успели окрестить «аккумулятором мечты».
Этот показатель напрямую влияет на емкость батареи и, как следствие, на продолжительность ее работы, что особенно важно для функций ежедневного использования и отслеживания фитнеса. Как отмечается в отчете, в настоящее время Samsung тестирует новые батареи с бизнес-партнерами и планирует начать их массовое производство в первой половине 2026 года. Предполагается, что такие устройства, как Galaxy Ring, Galaxy Watch и Galaxy Buzz, станут первыми, кто получит эти инновационные аккумуляторы.
Не только Samsung стремится к революции в области твердотельных аккумуляторов. Ранее в этом году компания TDK, являющаяся поставщиком Apple, также сообщила о своем прорыве в этой технологии, который может увеличить емкость аккумуляторов примерно в 100 раз по сравнению с существующими решениями.
Это открывает новые возможности для разнообразных технологий различных форм и размеров, включая такие инновационные продукты, как Galaxy Ring. На текущий момент большинство смарт-часов, например Apple Watch Series 10 или Galaxy Watch 7, обеспечивают до 24 часов работы без подзарядки, что может быть недостаточно для некоторых пользователей. С учетом того, что носимые устройства все чаще используются для мониторинга здоровья и благополучия, в том числе для предотвращения сердечных заболеваний и апноэ во сне, важность надежных и долговечных аккумуляторов возрастает. Компания, которая первой предложит рынку твердотельные аккумуляторы для носимых устройств, будь то Samsung, Apple или другой производитель, безусловно, получит значительное конкурентное преимущество.
Источник — techradar.com