Samsung Galaxy Watch могут получить увеличение времени работы

Компания Samsung активно работает над созданием новаторских аккумуляторов для своих носимых гаджетов, таких как Galaxy Watch и Galaxy Ring, которые могут установить новые стандарты времени работы устройств без подзарядки на рынке. По информации издания Business Korea, инженеры Samsung разработали «первую в мире ультракомпактную твердотельную батарею для носимых устройств», которую уже успели окрестить «аккумулятором мечты».

Самый высокий показатель плотности энергии в отрасли – 200 Вт·ч/л – позволит носимым устройствам работать значительно дольше.

Этот показатель напрямую влияет на емкость батареи и, как следствие, на продолжительность ее работы, что особенно важно для функций ежедневного использования и отслеживания фитнеса. Как отмечается в отчете, в настоящее время Samsung тестирует новые батареи с бизнес-партнерами и планирует начать их массовое производство в первой половине 2026 года. Предполагается, что такие устройства, как Galaxy Ring, Galaxy Watch и Galaxy Buzz, станут первыми, кто получит эти инновационные аккумуляторы.

Не только Samsung стремится к революции в области твердотельных аккумуляторов. Ранее в этом году компания TDK, являющаяся поставщиком Apple, также сообщила о своем прорыве в этой технологии, который может увеличить емкость аккумуляторов примерно в 100 раз по сравнению с существующими решениями.

Твердотельные аккумуляторы заряжаются быстрее и предлагают большую гибкость в дизайне.

Это открывает новые возможности для разнообразных технологий различных форм и размеров, включая такие инновационные продукты, как Galaxy Ring. На текущий момент большинство смарт-часов, например Apple Watch Series 10 или Galaxy Watch 7, обеспечивают до 24 часов работы без подзарядки, что может быть недостаточно для некоторых пользователей. С учетом того, что носимые устройства все чаще используются для мониторинга здоровья и благополучия, в том числе для предотвращения сердечных заболеваний и апноэ во сне, важность надежных и долговечных аккумуляторов возрастает. Компания, которая первой предложит рынку твердотельные аккумуляторы для носимых устройств, будь то Samsung, Apple или другой производитель, безусловно, получит значительное конкурентное преимущество.

Источник — techradar.com