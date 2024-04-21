Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Samsung Galaxy S25 получит поддержку ИИ Gemini Nano 2
Интернет и ПОСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung Galaxy S25 получит поддержку ИИ Gemini Nano 2

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
21.04.2024
725 Просмотров 0
Samsung Galaxy S25 получит поддержку ИИ Gemini Nano 2

Samsung и Google, по всей видимости, продолжат своё сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) при создании новых моделей смартфонов Galaxy, причём ожидается, что Galaxy S25 станет первым устройством, оснащённым новейшей технологией ИИ под названием Google Gemini Nano 2. Хотя Google ещё не выпустил официального объявления об этой модели, недавние обсуждения, в которых участвовал один из топ менеджеров Samsung Electronics Чо Чхоль Мин, указывают на планы внедрения этой технологии в линейку Galaxy S25.

На текущий момент, серия Galaxy S24 использует первое поколение процессора Gemini Nano. Тем временем, свежие слухи и предположения говорят о том, что Samsung намерена использовать обновлённую версию, Gemini Nano 2, в своих флагманах Galaxy S25, которые, как ожидается, появятся на рынке в начале 2025 года.

Следует отметить, что партнёрство между Samsung и Google, вероятно, включит интеграцию последней версии большой языковой модели Google в устройства S25 для реализации новых функций ИИ. Какие именно улучшения принесёт Gemini Nano 2 по сравнению с предыдущим поколением, пока остаётся в тайне, однако можно предположить, что они затронут такие аспекты, как голосовое управление и обработка изображений.

Кроме того, существует предположение о том, что расширенные возможности ИИ могут потребовать введения подписки или абонентской платы, как упоминал генеральный директор Samsung Mobile Experience в феврале.

Источник — daum.net

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

Основатель daboom.ru, автор постов, любитель техники, гаджетов и других интересных вещей.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.