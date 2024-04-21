Samsung Galaxy S25 получит поддержку ИИ Gemini Nano 2

Samsung и Google, по всей видимости, продолжат своё сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ) при создании новых моделей смартфонов Galaxy, причём ожидается, что Galaxy S25 станет первым устройством, оснащённым новейшей технологией ИИ под названием Google Gemini Nano 2. Хотя Google ещё не выпустил официального объявления об этой модели, недавние обсуждения, в которых участвовал один из топ менеджеров Samsung Electronics Чо Чхоль Мин, указывают на планы внедрения этой технологии в линейку Galaxy S25.

На текущий момент, серия Galaxy S24 использует первое поколение процессора Gemini Nano. Тем временем, свежие слухи и предположения говорят о том, что Samsung намерена использовать обновлённую версию, Gemini Nano 2, в своих флагманах Galaxy S25, которые, как ожидается, появятся на рынке в начале 2025 года.

Следует отметить, что партнёрство между Samsung и Google, вероятно, включит интеграцию последней версии большой языковой модели Google в устройства S25 для реализации новых функций ИИ. Какие именно улучшения принесёт Gemini Nano 2 по сравнению с предыдущим поколением, пока остаётся в тайне, однако можно предположить, что они затронут такие аспекты, как голосовое управление и обработка изображений.

Кроме того, существует предположение о том, что расширенные возможности ИИ могут потребовать введения подписки или абонентской платы, как упоминал генеральный директор Samsung Mobile Experience в феврале.

Источник — daum.net