Samsung Galaxy S25: дата выпуска, характеристики и цена

Ожидается, что новая серия смартфонов Samsung Galaxy S25 будет представлена в начале 2025 года. В линейку войдут три модели: базовая Galaxy S25, Galaxy S25 и флагман Galaxy S25 Ultra. На данный момент информация о новинках ограничена, но мы стараемся собрать все доступные данные и слухи, чтобы дать представление о предстоящих устройствах.

Последние обновления по состоянию на 19 июня 2024 года указывают на то, что, подобно предшественникам, серия Galaxy S25 появится на рынке в первом квартале 2025 года. Исходя из аналогии с предыдущими запусками, можно предположить, что релиз может состояться в январе.

Пока нет точных сведений о технических характеристиках, включая объем памяти и хранилища. Ценовая политика пока не раскрыта, но предполагается, что стоимость новых моделей может остаться на уровне предыдущей серии Galaxy S24, хотя некоторые источники говорят о потенциальном увеличении цен из-за подорожания компонентов.

В плане дизайна многие ожидают обновлений, и, согласно отчетам, Samsung может представить измененный внешний вид для серии Galaxy S25, сохраняя при этом традиционное сочетание металла и стекла в конструкции.

Скорее всего новая серия Samsung Galaxy S25 сохранит плоские дисплеи, как и их предшественники Galaxy S24. Возможны одинаковые рамки для всех трех моделей, включая базовую, Plus и Ultra версии, с ультратонкими краями. Вероятно, изменения в дизайне затронут заднюю камеру. Возможно, базовая модель получит увеличенный объем оперативной памяти до 12 ГБ, в то время как Ultra версия может предложить до 16 ГБ ОЗУ. Все три устройства, по слухам, оснастят дисплеями LTPO AMOLED с адаптивной частотой обновления и защитой Gorilla Armor, что обеспечит отсутствие отражений. Ожидается использование памяти LPDDR5X и флэш-памяти UFS 4.0, хотя возможно появление UFS 4.1 или даже UFS 5.0.

Камеры могут получить значительные обновления, особенно в модели Ultra, включая улучшенную основную камеру на 200 МП и новые модули. Аккумулятор базовой модели S25, по предположениям, сохранит ёмкость в 4000 мАч, а также может быть оборудован функцией «Battery AI» для улучшения времени автономной работы. Ожидается, что функция искусственного интеллекта в аккумуляторах увеличит их продолжительность работы на 10%. Технология многоярусных батарей, вероятно, будет отложена до выпуска Galaxy S26.

Пока до релиза Galaxy S25 остаётся примерно 10 месяцев, и если вам необходим смартфон немедленно, рекомендуется рассмотреть покупку текущей модели. В будущем информация об обновлениях следующего поколения может повлиять на решение о покупке. Возможны значительные улучшения как в дизайне, так и в характеристиках устройств.

Источник — androidheadlines.com