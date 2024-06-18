Qualcomm станет эксклюзивным поставщиком SoC для серии Samsung Galaxy S25

Samsung активно работает над созданием новой линейки смартфонов Galaxy S25, и в этом процессе возникают интересные новости относительно комплектующих устройств. По информации от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, известного благодаря своим точным прогнозам в сфере технологий, компания Qualcomm получила эксклюзивные права на поставку систем на кристалле (SoC) для будущих моделей Galaxy S25.

Инсайдер выявил, что Qualcomm займет монопольное положение в обеспечении процессоров для новой серии, а именно Snapdragon 8 Gen 4 SoC, которые будут использоваться во всех странах мира. Это решение Samsung является отходом от их прежней практики, когда в некоторых регионах использовались собственные процессоры Exynos, как это было, например, с моделями Galaxy S24 и Galaxy S24+, оснащенными чипсетом Exynos 2400 SoC. Изменение курса связано с тем, что новый процессор Exynos 2500 SoC не соответствовал ожиданиям по технологическому процессу 3-нм.

Кроме того, Qualcomm планирует представить флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4 SoC на мероприятии Qualcomm Snapdragon Summit в октябре 2024 года, которое пройдет на Гавайях. Отмечается, что стоимость нового чипсета возрастёт на 25–30%, что может принести дополнительную выгоду компании, учитывая её эксклюзивное положение в сотрудничестве с Samsung. Производство процессоров для Galaxy S25 будет осуществляться на передовом 3-нм технологическом процессе N3E, который предоставляет компания TSMC.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 будет включать в себя новый процессор Qualcomm Oryon и обновленный нейронный процессинговый блок (NPU), что значительно улучшит производительность обработки данных. Согласно слухам, чипсет может достигать пиковой тактовой частоты в 4 ГГц, располагая двумя основными и шестью высокопроизводительными ядрами. Он также будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который предположительно превзойдет производительность чипсета Apple M2. Ожидается, что Samsung предложит улучшенную версию данного чипсета для своих флагманских смартфонов Galaxy S25, которая может получить название Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Made for Galaxy SoC.

Источник — mysmartprice.com