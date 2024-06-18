Патч поддержки модов для Baldur’s Gate 3 станет последним крупным обновлением

Larian Studios, разработчики игры Baldur’s Gate 3, готовятся представить важное обновление, которое позволит игрокам создавать и использовать модификации в игре. Это обновление, по всей видимости, станет последним значимым изменением в игре, так как студия планирует сосредоточиться на новых проектах.

На мероприятии BAFTA, посвященном Baldur’s Gate, Свен Винке, генеральный директор Larian, поделился информацией о том, что команда приложила немало усилий для реализации поддержки модов, но теперь желает двигаться дальше и заниматься новыми идеями. Винке отметил важность возможности для игроков модифицировать игру самостоятельно, что позволит им создавать уникальный контент.

Выход последнего глобального обновления запланирован на сентябрь, но Винке подчеркнул, что это не означает прекращения поддержки игры. Он уточнил, что поддержка будет сосредоточена на исправлении критических ошибок, при этом команда продолжает работать над игрой с тем же рвением, как если бы она только что была выпущена.

Винке также выразил восторг по поводу нового проекта студии и поделился, что команда стремится к творчеству и инновациям, желая приступить к разработке чего-то совершенно нового.

Официальный набор инструментов для создания модов Baldur’s Gate 3 был анонсирован еще в апреле и предоставит игрокам возможности для изменения различных аспектов игры, включая визуальные эффекты, анимацию и статистические данные. Закрытая альфа-версия набора инструментов стартовала 3 июня, давая игрокам шанс поучаствовать в процессе разработки, а в июле планируется проведение закрытого бета-тестирования с участием примерно 1000 игроков, к которому сможет присоединиться любой заинтересованный пользователь ПК.

Источник — techradar.com