Samsung бесплатно заменит экраны с зеленой полосой

Зеленая полоска на экране — это бич пользователей устройств с OLED-матрицами. И хотя эта проблема больше не ограничивается рамками одной компании, разные производители решают ее по-разному. Компания Samsung решила предложить бесплатную замену экрана тем пользователям, кого зеленая полоса не обошла стороной, но в настоящее время это предложение действует только в Индии и распространяется только на некоторые телефоны Galaxy.

Почему сейчас? Потому что в последнее время сообщений о такой неполадке в телефонах Galaxy накапливается все больше и больше. Многие владельцы считают, что на их Galaxy S21 зеленая линия нарисовалась после получения последнего обновления, и теперь южнокорейская компания пытается как-то разрулить ситуацию.

Samsung предоставляет исправление в виде бесплатной замены экрана именно в Индии, потому что из этой страны поступает большая часть жалоб. Замена дисплея бесплатна для устройств Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note 20 и Galaxy S22. Нюанс в том, что устройство должно быть приобретено в течение последних трех лет, а крайний срок подачи заявки на это предложение — 30 апреля 2024 года.

Хорошей новостью является то, что Samsung не просит наличия действующей гарантии на телефон. Потребовать замены экрана можно даже после окончания гарантийных обязательств, и в подарок идет бесплатная замена аккумулятора.

На данный момент трудно сказать, собирается ли Samsung расширить действие предложения на другие устройства и будет ли оно в будущем распространяться на остальные регионы. Очевидно, что проблема не ограничивается одной страной. Пока что от компании не поступало новой информации, но мы сообщим вам, как только появится больше разъяснений по ситуации.

Мы рады, что Samsung собирается предложить бесплатную замену экранов в столкнувшихся с неполадкой устройствах. Для кого-то это может не иметь большого значения, но те, кому пришлось помучиться с этой полосой, почувствуют некоторое облегчение или надежду на помощь в будущем. Это точно пойдет на пользу репутации компании.

Источник — wccftech.com