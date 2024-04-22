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В сеть утекли ключевые характеристики OPPO Pad 3

Максим Тарков Максим Тарков
22.04.2024
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В сеть утекли ключевые характеристики OPPO Pad 3

Судя по поступающим сообщениям, OPPO работает над преемником прошлогоднего OPPO Pad 2. Ранее в этом месяце информатор Digital Chat Station раскрыл процессор, на котором будет работать OPPO Pad 3, а также ориентировочные даты его запуска. Теперь этот авторитетный типстер с Weibo предоставил более подробную информацию о грядущем планшете. Она касается его дизайна, объема оперативной памяти и разрешения дисплея.

Digital Chat Station сообщает, что OPPO Pad 3 будет иметь полностью металлический корпус. Точный размер экрана остается неизвестным, но информатор называет его стандартным планшетом с большим экраном с разрешением 3K. Устройство, скорее всего, будет иметь панорамный виртуальный экран, который присутствует в Find N3. При близком просмотре он создает иллюзию более широкого дисплея. 

По данным DCS, OPPO Pad 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, высокая производительность и бесперебойная многозадачность которого будет подкреплена 16 ГБ оперативной памяти. При запуске мы можем ожидать большего количества конфигураций оперативной памяти и хранилища. Если сообщения информатора окажутся правдой, предстоящий Pad 3 может продемонстрировать значительное обновление по сравнению со своим предшественником. 

Ожидается, что OPPO Pad 3 поступит в продажу в этом квартале, то есть в период с апреля по июнь. Сначала он будет выпущен в Китае. По слухам, на мировых рынках устройство выйдет под новым брендом OnePlus Pad 2.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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