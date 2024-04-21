Apple Vision Pro снова использовали во время операции

В прошлом году Apple представила Vision Pro, но только недавно эта гарнитура дополненной реальности появилась в продаже. Компания тщательно готовилась для ее запуска, подталкивая разработчиков создавать уникальные сценарии использования. После релиза, Vision Pro быстро получила одобрительные отзывы экспертов и пользователей, а теперь разработчики активно исследуют новые горизонты ее применения в реальном мире.

Недавно бразильский ортопедический хирург доктор Бруно Гоббато воспользовался возможностями Apple Vision Pro для успешного проведения операции на плече пациента. Этот сложный хирургический процесс, направленный на лечение разрыва вращательной манжеты плеча, был упрощен благодаря гарнитуре, которая предоставила доктору важную визуальную информацию прямо в поле его зрения.

Как показал доктор Гоббато в своём видеоролике на YouTube, Vision Pro облегчила доступ к медицинским записям и рентгеновским изображениям, а также к прямым трансляциям с операционных камер во время процедуры. Ранее доктор уже использовал HoloLens от Microsoft, что дало ему опыт в применении подобных технологий в операционной. Операция завершилась успехом, и гарнитура заметно сократила необходимость в использовании обычного оборудования.

Врачи отмечают, что гарнитура Vision Pro — это настоящий прорыв, который может изменить многие подходы в медицине. Однако ее возможности не ограничиваются этим — от мультимедиа до повседневных задач, гарнитура имеет широкий спектр применений. Стоит отметить, что Vision Pro имеет высокую стоимость — базовая модель начинается с 3499 долларов, что существенно превышает цены конкурентов. Несмотря на это, стоимость гарнитуры может оправдать себя для тех, кто планирует использовать ее в специализированных областях. Apple планирует расширить доступность своей гарнитуры в других странах к следующему мероприятию WWDC, которое состоится в июне.

Источник — wccftech.com