Энтузиасты создали идеальную Sony PSP для 2024 года

Sony PSP, хоть и кажется устаревшей, но все же продолжает привлекать внимание своим стильным дизайном, компактностью и богатым каталогом игр. В то же время, энтузиасты ретро-техники всегда ищут пути улучшения любимых устройств.

Компания Macho Nacho Productions недавно представила одно из лучших решений для модификации PSP – создание «идеальной» версии консоли Sony. Во-первых, они оснастили PSP новым IPS-экраном, который заметно превосходит оригинальный по качеству изображения. Кроме того, обновлённая модель оборудована модулем PSP HDMI, который позволяет игрокам подключать устройство к телевизору через HDMI и наслаждаться играми на большом экране.

Кроме того, с помощью специальной прошивки и карты памяти MicroSD, пользователи теперь могут хранить значительно больше игр, делая PSP ещё более удобной для использования. Однако следует подчеркнуть, что такие модификации предполагают сложные вмешательства в аппаратную часть устройства, включая изменения внутренней структуры. Поэтому людям без необходимого опыта не рекомендуется приступать к таким изменениям самостоятельно.

Источник — ithome.com