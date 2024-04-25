Главная » Игровые консоли Портативная консоль MSI Claw получила буст в 44% Игровые консоли Портативная консоль MSI Claw получила буст в 44% Максим Тарков 2 Просмотра

В портативной консоли Claw от MSI наблюдается значительный прирост производительности благодаря последним обновлениям BIOS и новейшему драйверу графического процессора Intel.

MSI Claw появилась в продаже по очень высокой цене и столкнулась с ожесточенной конкуренцией со стороны таких устройств, как ASUS ROG Ally и Steam Deck OLED. Ее соперники предложили более выгодную цену и лучшую производительность в играх, но MSI пытается исправить недостатки консоли, обновляя BIOS и снижая цену. Intel также работает на пользу портативному компьютеру Claw, выпуская обновления графических драйверов, которые повышают производительность игр, работающих на Core Ultra и iGPU Arc.

Последнее обновление BIOS вышло в версии BIOS Ver. E1T41IMS.106, которая повышает производительность в различных играх, а также должна устранить несколько ошибок. Следует также отметить, что пользователям MSI Claw больше не требуется подключение USB-накопителя для обновления BIOS. Этот процесс стал проще, и может быть выполнен без какого-либо USB-устройства, как описано в следующем руководстве:

Что касается эффекта для геймеров, то новый BIOS и новейший драйвер графического процессора Intel позволили MSI Claw показать прирост игровой производительности до 44%. Команда MSI протестировала несколько игр, включая Dead Space, F1 23, Helldivers 2, Diablo 4, Hogwarts Legacy и Forza Horizon 5. Прирост производительности этих игр указан ниже:

F1 23 +43,5%

Hogwarts Legacy +27,6%

Diablo 4 +22,6%

Forza Horizon 5 +18,4%

Dead Space +21,9%

Helldivers 2 +10,3%

Скачать последнюю версию BIOS можно по этой ссылке. Напоминаем, что портативная консоль MSI Claw — одно из немногих игровых устройств на базе процессора Intel Core Ultra, представленных сейчас на рынке. Учитывая, что линейка Core Ultra является относительно новой для сегмента портативных устройств, производителям потребуется некоторое время, чтобы сбалансировать ее работу на таких платформах. Похоже, что MSI движется в правильном направлении, и будущие обновления BIOS и драйверов смогут сделать Claw конкурентоспособным продуктом по сравнению с предложениями APU AMD Ryzen.

Источник — wccftech.com