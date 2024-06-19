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Разработка Apple Vision Pro 2 приостановлена

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.06.2024
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Разработка Apple Vision Pro 2 приостановлена

Компания Apple расширила географию доступности своего продукта Apple Vision Pro, запущенного на рынок в феврале 2024 года после официального представления на мероприятии WWDC в июне 2023 года. Теперь новинка доступна не только в США, но и в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Китае и Сингапуре. Однако, несмотря на высокие ожидания, Vision Pro не оправдал всех надежд. Высокая цена в 3500 долларов и значительный вес устройства стали причиной множества возвратов. Кроме того, отдельные пользователи жаловались на укачивание при использовании устройства, что также приводило к скорейшему возврату товара.

Из-за этих проблем, похоже, Apple приостановила разработку следующей версии — Vision Pro 2, сосредоточившись на создании более доступной модели. Согласно последним отчётам, поставщики были уведомлены о приостановке разработки Vision Pro 2 до нового объявления. Ранее ходили слухи о возможном выходе Vision Pro 2 в августе 2025 года, но теперь сроки сдвинуты на неопределённое время.

Вместо этого, Apple активно работает над бюджетной версией устройства, которая может выйти под названием Apple Vision и планируется к запуску к концу 2025 года. Новый продукт может быть представлен одновременно с iPhone 17 или в рамках отдельного мероприятия в октябре того же года. Ожидается, что цена новой модели составит около 1500 долларов, что значительно ниже стоимости текущего Vision Pro. Предполагается, что упрощённая модель сохранит качественный дисплей Pro-версии, но получит более простую конструкцию оголовья, уменьшенные динамики и меньшее количество 3D-камер, что позволит сократить издержки. Однако для Apple остаётся сложной задачей находить оптимальное соотношение между ценой и функциональностью.

Источник — smartprix.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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