Разработка Apple Vision Pro 2 приостановлена

Компания Apple расширила географию доступности своего продукта Apple Vision Pro, запущенного на рынок в феврале 2024 года после официального представления на мероприятии WWDC в июне 2023 года. Теперь новинка доступна не только в США, но и в Австралии, Канаде, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Китае и Сингапуре. Однако, несмотря на высокие ожидания, Vision Pro не оправдал всех надежд. Высокая цена в 3500 долларов и значительный вес устройства стали причиной множества возвратов. Кроме того, отдельные пользователи жаловались на укачивание при использовании устройства, что также приводило к скорейшему возврату товара.

Из-за этих проблем, похоже, Apple приостановила разработку следующей версии — Vision Pro 2, сосредоточившись на создании более доступной модели. Согласно последним отчётам, поставщики были уведомлены о приостановке разработки Vision Pro 2 до нового объявления. Ранее ходили слухи о возможном выходе Vision Pro 2 в августе 2025 года, но теперь сроки сдвинуты на неопределённое время.

Вместо этого, Apple активно работает над бюджетной версией устройства, которая может выйти под названием Apple Vision и планируется к запуску к концу 2025 года. Новый продукт может быть представлен одновременно с iPhone 17 или в рамках отдельного мероприятия в октябре того же года. Ожидается, что цена новой модели составит около 1500 долларов, что значительно ниже стоимости текущего Vision Pro. Предполагается, что упрощённая модель сохранит качественный дисплей Pro-версии, но получит более простую конструкцию оголовья, уменьшенные динамики и меньшее количество 3D-камер, что позволит сократить издержки. Однако для Apple остаётся сложной задачей находить оптимальное соотношение между ценой и функциональностью.

Источник — smartprix.com