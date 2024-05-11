Google Pixel 8a против Pixel 7a: стоит ли обновляться?

Google зарекомендовала себя как производитель лучших бюджетных смартфонов, и выбор между новым Pixel 8a и предыдущей моделью Pixel 7a может быть непростым решением. Google Pixel 8a внёс ряд улучшений в доступный сегмент телефонов Google, предлагая усовершенствованный дисплей, обновлённый процессор и расширенные функции программного обеспечения, при этом сохраняя конкурентоспособную цену.

Несмотря на то что Pixel 8a и Pixel 7a имеют много общего, потенциальные покупатели могут задаться вопросом, стоит ли переплачивать за новые функции или выбрать более доступный вариант прошлогодней модели.

Мы ещё не имели возможности провести полное сравнение Pixel 8a с Pixel 7a, однако на основе нашего опыта использования и полного списка характеристик мы стремимся предоставить информацию, которая поможет выявить ключевые отличия между этими двумя моделями смартфонов от Google.

Характеристики

Pixel 8a Pixel 7a Начальная цена: 499 долларов 499 долларов Экран: 6,1-дюймовый OLED-дисплей Actua

(2400 x 1080) 120 Гц/60 Гц 6,1-дюймовый OLED-дисплей

(2400 x 1080) 90 Гц/60 Гц Задние камеры: основная 64 МП (f/1,89), 13 МП (f/2,2) основная 64 МП (f/1,89), 13 МП (f/2,2) Передняя камера: 13 МП (f/2,2) 13 МП (f/2,2) Чипсет: Tensor G3 Tensor G2 ОЗУ: 8 ГБ 8 ГБ Память хранения: 128 ГБ, 256 ГБ 128 ГБ Батарея: 4492 мАч 4385 мАч Зарядка: 18 Вт проводной, беспроводной Qi 18 Вт проводной, беспроводной Qi Пыле/водостойкость: IP67 IP67 Цвета: Aloe, Bay, Obsidian, Porcelain Charcoal, Sea, Snow, Coral Размеры и вес: 152,1 х 72,2 х 8,9 мм, 188 г 152 x 72,9 x 9 мм 193,5 г

Дизайн и экран

И Pixel 8a, и Pixel 7a от Google предлагают одинаковый размер экрана в 6,1 дюйма с FHD разрешением, но более глубокий анализ позволит выявить в новом Pixel 8a ряд улучшений. Дисплей Pixel 8a использует технологию Actua, аналогичную той, что применяется в Pixel 8, делая его на 40% ярче, чем экран Pixel 7a. Кроме того, Pixel 8a предлагает более высокую частоту обновления в 120 Гц по сравнению с 90 Гц у Pixel 7a, при этом оба устройства поддерживают минимальную частоту в 60 Гц.

Google Pixel 8a и Google Pixel 7a

Внешне Pixel 8a отличается более закруглёнными краями, характерными для серии Pixel 8, и матовой задней панелью вместо глянцевой, что должно снизить видимость отпечатков пальцев. Хотя основной дизайн, вырез для фронтальной камеры и блок основной камеры остаются схожими, подчёркивая родство между двумя моделями.

Обе модели сохраняют стандарты прочности, включая защиту дисплея Gorilla Glass 3 и IP67 защиту от воды и пыли, что является ожидаемым уровнем защиты для смартфонов в данной ценовой категории, несмотря на потенциал для дальнейших улучшений.

Google Pixel 8a и Google Pixel 7a

Что касается цветовых вариантов, Pixel 8a представлен в новых оттенках: «Зеленый алоэ», «Синий залив», «Черный обсидиан» и «Белый фарфор». Эти цвета напоминают цветовую палитру Pixel 7a, включая «Морской синий», «Угольно-черный» и «Белоснежный», хотя некоторые фанаты могут скучать по оттенку «Коралловый Оранжевый», который был у Pixel 7a и отсутствует в новой модели.

Камеры

Как и предыдущая модель, новый смартфон Pixel серии A от Google оснащён камерами с высоким разрешением: 64-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Ожидается, что различия в качестве изображений будут минимальны.

Google Pixel 8a и Google Pixel 7a

Однако Google внедрил в Pixel 8a новую функцию Real Tone для видео, которая ранее не встречалась в других моделях Pixel. Real Tone — это технология, разработанная Google для точного воспроизведения цветов кожи на изображениях, и ее расширение на видеозапись является логичным развитием. Хотя можно ожидать, что эта функция будет доступна в будущих обновлениях программного обеспечения для других флагманских устройств Pixel, пока неизвестно, будет ли она реализована в Pixel 7a.

Кроме того, Pixel 8a вводит улучшенную версию функции Guided Frame для использования со всеми камерами устройства. Этот инструмент, разработанный для улучшения доступности устройств Pixel, помогает людям с ограниченным зрением правильно компоновать кадры. Изначально предназначенный для фронтальной камеры, теперь Guided Frame стал доступен и для основных камер, позволяя обнаруживать объекты, такие как люди, животные и еда, и помогая пользователю оптимально направлять камеру для получения лучших снимков.

Производительность

В сердце новинки от Google, Pixel 8a, лежит процессор Tensor G3, который является обновленной версией чипа Tensor G2, установленного в предшествующей модели Pixel 7a. Несмотря на то что Tensor G3 считается упрощённой версией чипа, применяемого в моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro, он должен обеспечивать улучшенную производительность и большую энергоэффективность по сравнению со своим предшественником.

Оба устройства серии Pixel, участвующие в сравнении, оснащены одинаковым объёмом оперативной памяти размером в 8 ГБ и имеют базовую комплектацию с внутренней памятью на 128 ГБ. С появлением Pixel 8a стал доступен новый вариант с увеличенной внутренней памятью в 256 ГБ, что является привлекательным обновлением для тех пользователей, которые часто сталкиваются с нехваткой места из-за большого количества устанавливаемых приложений и сохраняемых фотографий.

Аккумулятор и зарядка

С выпуском Pixel 8a, Google не внёс значительных изменений в систему зарядки устройств. Как Pixel 7a, так и Pixel 8a поддерживают проводную зарядку мощностью 18 Вт и совместимы с беспроводной зарядкой по стандарту Qi. Хотя эти параметры не отличаются высокой скоростью, они обеспечивают достаточно эффективную подзарядку батареи.

Аккумулятор нового Pixel 8a имеет ёмкость 4492 мАч, что немного превышает 4385 мАч, доступные в Pixel 7a. Ожидается, что увеличение ёмкости батареи приведёт к продолжительности использования устройства. Тем не менее, точные данные о времени автономной работы будут известны только после того, как телефон пройдёт тестирование.

Программное обеспечение

Pixel 7a теперь работает под управлением Android 14, что совпадает с предустановленной операционной системой новейшего Pixel 8. Это обеспечивает обоим устройствам доступ к широкому спектру общих функций, включая инструменты фотообработки, такие как Best Take, Magic Editor и Magic Eraser, а также Audio Magic Eraser для видео. Также представлены улучшения для звонков с Call Assist, которые помогают бороться со спам-звонками и удерживать звонок за пользователя, и Live Translate для облегчения перевода в реальном времени.

Pixel 8a привносит дополнительные улучшения, такие как функция Google Circle для поиска, изначально представленная в Pixel 8 и Samsung Galaxy S24, которая значительно упрощает поиск информации в социальных сетях и на фотографиях пользователя.

Для поклонников последних фишек искусственного интеллекта Google анонсировал, что Pixel 8a будет поддерживать Gemini Nano после обновления Feature Drop в будущем, что является редкостью для смартфона в данном ценовом сегменте и может стать превосходным вариантом для тех, кто хочет испытать все возможности искусственного интеллекта на своём устройстве.

В дополнение к этим функциям, Google обещает семь лет обновлений программного обеспечения для Pixel 8a, что совпадает с обещанием, данном для серии Pixel 8 и превышает предыдущую двухгодичную гарантию обновлений для Pixel 7a. Это обещание длительного срока поддержки обновлений является необычным для смартфона в этом ценовом диапазоне и делает Pixel 8a ещё более привлекательным для долгосрочного использования.

Что в итоге

Pixel 8a представляет собой значительное улучшение по сравнению с предшествующим Pixel 7a. Pixel 8a превосходит предыдущую модель по таким показателям, как яркость экрана, быстродействие, продолжительность работы от батареи, а также обеспечит расширенную поддержку и обновления программного обеспечения. При этом цена на новинку остаётся сопоставимой с предыдущей моделью, возможно, лишь немного превышая ее.

Тем не менее, учитывая, что основные характеристики, такие как качество камеры, размер и разрешение экрана, параметры зарядки и общий дизайн остаются неизменными, Pixel 7a может представлять собой более доступный вариант для пользователей, особенно учитывая его новую сниженную цену. Это может сделать Pixel 7a предпочтительным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.