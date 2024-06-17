У Galaxy Ring будет необычное зарядное устройство

Ожидается, что в следующем месяце Samsung наконец представит миру своё новейшее устройство — Galaxy Ring. Это событие запланировано на мероприятие Unpacked, которое состоится 10 июля. И хотя подробности о данном продукте до сих пор не были полностью раскрыты, свежие утечки уже дали нам представление о зарядном устройстве для умного кольца.

Galaxy Ring впервые был показан публике в январе во время презентации Galaxy S24, но без детальной информации. Больше данных было представлено на выставке MWC 2024 в феврале, где Samsung даже продемонстрировала устройство. Тем не менее, компания до сих пор держит в секрете технические характеристики, стоимость и информацию о доступности продукта.

Однако, благодаря опубликованным в сети изображениям, мы можем увидеть, что первое поколение умного кольца Samsung будет поставляться в оригинальном зарядном чехле. Он выполнен в виде элегантной шкатулки, на которой красуется надпись Samsung. Внутри располагается зарядная подставка. Для зарядки устройства кольцо необходимо поместить вокруг подставки, возможно, совместив определённые маркеры для активации зарядки.

Слухи говорят, что механизм зарядки Galaxy Ring будет похож на тот, который используется в беспроводных наушниках Samsung, и предусматривает контактный способ зарядки, а не беспроводной. По информации, полученной от FCC, на задней стороне зарядного чехла имеется USB Type-C порт для подключения к источнику питания, но также не исключена возможность беспроводной зарядки.

Ещё неизвестно, будет ли чехол оснащён встроенной батареей, которая позволит заряжать кольцо без подключения к сети в течение нескольких месяцев. Утверждается, что само кольцо может работать до девяти дней без подзарядки, а если размеры будут меньше, то время работы может сократиться. Если в чехле действительно будет батарея, это сделает его зарядку менее частой, как и в случае с Galaxy Buds.

С нетерпением ждём официального анонса от Samsung, который должен состояться через несколько недель.

Источник — androidheadlines.com