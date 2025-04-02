Искусственный интеллект предсказал курс Bitcoin?

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Искусственный интеллект подготовил прогноз цены биткоина на 30 апреля.

По данным исследовательской группы, четыре крупных языковых модели предсказывают, что средняя цена BTC составит $87,512, что на 3,86% выше текущих значений. Модель Claude 3.5 Sonnet от Anthropic предполагает самую высокую целевую цену на уровне $89,500, что соответствует росту на 6,22%. В свою очередь, OpenAI ChatGPT-4o Mini называет минимальную целевую цену в $86,058, что означает рост на 2,14%.

Инструмент Bitcoin Rainbow Chart прогнозирует диапазон цен от $73,358 до $95,164 с усредненной ценой в $84,261. Исторически, за апрель биткойн показывал среднюю доходность на уровне 12,12%, однако медианная доходность за месяц составляет только 2,81%.

Прогнозы отражают текущие рыночные условия, которые остаются под давлением макроэкономических проблем.