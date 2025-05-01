Fortnite возвращается в App Store

Хорошие новости для фанатов Fortnite. Генеральный директор Epic Games, Тим Суини, объявил, что Fortnite вернется в App Store в США уже на следующей неделе. Но это еще не все! Суини также сделал Apple «мирное предложение», которое может вернуть Fortnite на iOS по всему миру.

В чем суть «мирного предложения» от Epic Games?

Суини заявил, что Epic Games вернет Fortnite в App Store по всему миру и прекратит все судебные разбирательства против Apple, если компания Apple сделает следующее:

Внедрит во всем мире систему, которая не создает трений для пользователей и не взимает комиссии, которые Apple сама не платит.

По сути, Epic Games требует, чтобы Apple предоставила разработчикам возможность напрямую взаимодействовать с пользователями и не взимала чрезмерные комиссии за покупки, совершенные вне App Store.

Почему Epic Games делает такое предложение?

Предложению предшествовало важное судебное решение. Apple была признана виновной в преднамеренном нарушении антирулевого запрета 2021 года, который был введен в рамках судебного процесса с Epic Games. Вместе с тем, судья, наблюдавший за этим делом, вынес жесткий приказ, требующий от Apple немедленно изменить правила App Store.

Что именно Apple должна изменить?

Согласно решению суда, Apple обязана отказаться от всех своих антиуправляющих политик. Это означает следующее:

Apple больше не может запрещать разработчикам информировать пользователей о возможности покупки подписок и контента за пределами App Store.

Apple не может контролировать размещение ссылок, язык, который разработчики используют для направления пользователей к совершению покупок вне приложения, или стиль этих уведомлений.

Apple не имеет права взимать плату или комиссию за покупки, совершенные за пределами приложения.

Что это значит для Apple?

Это решение стало серьезным ударом для Apple. После введения запрета в 2021 году Apple получила трехлетнюю отсрочку на апелляцию, но в конечном итоге была обязана внести изменения в 2024 году. В конечном итоге, Apple разрешила разработчикам использовать одну ссылку для перенаправления пользователей за пределы App Store, но при этом взимала комиссии от 12 до 27 процентов за покупки, совершенные по этим ссылкам.

Epic Games обвинила Apple в нарушении запрета на управление после введения новых правил и потребовала, чтобы суд признал Apple виновной в неуважении к суду. Судья поддержал Epic Games и постановил, что решение Apple не является достаточным для устранения антиконкурентного поведения.

Что будет дальше?

Apple не сможет отложить внесение изменений в правила App Store в США, исходя из формулировки постановления. Epic Games предлагает Apple распространить эти изменения на весь мир. Если Apple согласится, Epic Games откажется от всех судебных разбирательств.

Таким образом, судьба Fortnite на iOS по всему миру зависит от решения Apple. Будет ли компания готова пойти на уступки и принять «мирное предложение» от Epic Games? Время покажет. Следите за обновлениями!