Samsung представит ультратонкий Galaxy S25 Edge в середине мая

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) сообщил, что презентация Galaxy S25 Edge, скорее всего, пройдет 13 мая. Эта новость появилась после нескольких задержек, ведь изначально релиз был запланирован на апрель.

Что же делает Galaxy S25 Edge таким интересным?

Это ультратонкий телефон, показанный вместе с флагманской линейкой Galaxy S25. Его главные особенности – элегантный и легкий дизайн (толщина всего около 5,8 мм) и инновационная система с двумя основными камерами, в отличие от трех камер в моделях Galaxy S25 и S25 Plus. Задняя панель смартфона также претерпела значительные изменения, получив совершенно новый модуль камеры.

Хотя Samsung пока не раскрывает все характеристики своего ультратонкого смартфона, ожидается, что он будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy, как и другие флагманы серии S25. Просочившиеся рендеры показывают, что телефон будет доступен в стильных цветах: серебристом, ледяном синем и черном, возможно, с титановой отделкой.

По предварительным данным, Galaxy S25 Edge получит 6,7-дюймовый QHD+ дисплей, обеспечивающий яркое и четкое изображение, а аккумулятор емкостью 3900 мАч позволит долго оставаться на связи.

Новость о возможной дате запуска S25 Edge, безусловно, радует, особенно после переноса первоначальной даты релиза, запланированной на апрель. Причины задержки остаются неизвестными.

Тренд на тонкость

Стоит отметить, что тренд на тонкие смартфоны набирает обороты. Другие производители, такие как Oppo, OnePlus и Apple, также планируют выпустить свои компактные модели в конце этого года. Например, OnePlus готовится представить OnePlus 13s (обновленная версия OnePlus 13T, представленного в Китае), а Apple разрабатывает свой самый тонкий iPhone – iPhone 17 Air.

В любом случае, Galaxy S25 Edge обещает стать интересным игроком на рынке смартфонов, предлагая стильный дизайн и современные технологии в ультратонком корпусе. Следите за новостями, чтобы не пропустить официальную презентацию 13 мая!