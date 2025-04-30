Apple Watch SE 3 получат редизайн в стиле Series 9

Ожидается, что в сентябре 2025 года Apple представит новое поколение своих умных часов, включая Apple Watch SE 3. И, похоже, нас ждет долгожданный редизайн, который коснется именно этой модели! По слухам, Watch SE 3 уже поступили в производство с дисплеями двух размеров: 1,6 и 1,8 дюйма. Это намекает на значительное изменение внешнего вида, которое так ждали поклонники Apple.

Три Новинки Apple Watch 2025: Чего ожидать?

Вместе с iPhone 17, Apple планирует представить три новые модели Apple Watch в сентябре:

Apple Watch Series 11: Флагманская модель с новейшими функциями и технологиями.

Флагманская модель с новейшими функциями и технологиями. Apple Watch Ultra 3: Версия для экстремальных условий и активного образа жизни.

Версия для экстремальных условий и активного образа жизни. Apple Watch SE 3: Самая доступная модель, и, судя по всему, именно она получит значительные изменения в дизайне.

Утечки о Размерах Экрана Apple Watch SE 3

По информации от надежного инсайдера Росса Янга, дисплеи для Apple Watch SE 3 уже запущены в производство. Он утверждает, что размеры экранов составляют примерно 1,6 и 1,8 дюйма. Важно отметить, что Apple указывает размер своих часов по размеру корпуса, а не экрана. Однако, эти размеры очень близки к размерам 41 мм и 45 мм, которые впервые появились в Apple Watch Series 7 и были сняты с производства в Series 10.

Новый дизайн в стиле Apple Watch Series 9?

Кроме того, учитывая предыдущие слухи о редизайне SE 2, можно предположить, что Apple Watch SE 3 будут очень похожи на Watch Series 9. Это было бы отличным обновлением дизайна, которого ждали многие пользователи.

Почему увеличение размера экрана имеет смысл

Увеличение размера дисплея до 41 мм и 45 мм для Watch SE 3 выглядит логичным шагом. Дизайн Apple Watch SE 2 уже начинает казаться устаревшим по сравнению с более современными моделями, такими как Series 10. Поскольку Series 10 имеет размеры 42 мм и 46 мм, Apple может соответственно увеличить размер дисплея SE 3, сохраняя четкое различие в размерах между моделями в линейке.

Другие характеристики и обновления Apple Watch SE 3

Пока что другие характеристики и обновления Watch SE 3 остаются в секрете. Главным нововведением для Apple Watch в 2025 году, вероятно, станет функция мониторинга артериального давления, которая, скорее всего, будет доступна только в премиальных моделях.

Что еще ожидать?

Apple планирует представить новую версию операционной системы watchOS 12 на WWDC 2025. По слухам, она будет отличаться более прозрачным дизайном, вдохновленным visionOS, используемой в Apple Vision Pro.