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iPad Pro M4 с 8 ГБ ОЗУ на самом деле имеет память объемом 12 ГБ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.05.2024
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iPad Pro M4 с 8 ГБ ОЗУ на самом деле имеет память объемом 12 ГБ

Специалисты из iFixit провели разборку 13-дюймового Apple iPad Pro с объемом хранения 256 ГБ, выпущенного в 2024 году, который оснащен новейшим 9-ядерным процессором M4 и 8 ГБ оперативной памяти. В ходе детального изучения устройства выяснилось, что модель iPad Pro с 8 ГБ ОЗУ использует два модуля памяти, обозначенных маркировкой «Z8DMS». Дополнительная проверка на официальном сайте производителя Micron показала, что эти модули соответствуют модели «MT62F768M64D4AS-026 XT:B».

Исходя из номера модели, компоненты от Micron «MT62F768M64D4AS-026 XT:B» представляют собой модули памяти с емкостью 768 Мбит на 64 (эквивалентно 48 Гбит) или 6 ГБ каждый. Информация, найденная на сайтах, специализирующихся на закупках комплектующих, указывает, что эта память соответствует стандарту LPDDR5-7500 и использует корпус типа VFBGA.

Из этого следует, что iPad Pro на базе чипа M4 с заявленными 8 ГБ оперативной памяти фактически оснащен 12 ГБ RAM. Причины, по которым Apple использует такую конфигурацию, остаются неясными.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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