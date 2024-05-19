Главная » Планшеты iPad Pro M4 с 8 ГБ ОЗУ на самом деле имеет память объемом 12 ГБ ПланшетыЭлектроника и техника iPad Pro M4 с 8 ГБ ОЗУ на самом деле имеет память объемом 12 ГБ Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

Специалисты из iFixit провели разборку 13-дюймового Apple iPad Pro с объемом хранения 256 ГБ, выпущенного в 2024 году, который оснащен новейшим 9-ядерным процессором M4 и 8 ГБ оперативной памяти. В ходе детального изучения устройства выяснилось, что модель iPad Pro с 8 ГБ ОЗУ использует два модуля памяти, обозначенных маркировкой «Z8DMS». Дополнительная проверка на официальном сайте производителя Micron показала, что эти модули соответствуют модели «MT62F768M64D4AS-026 XT:B».

Исходя из номера модели, компоненты от Micron «MT62F768M64D4AS-026 XT:B» представляют собой модули памяти с емкостью 768 Мбит на 64 (эквивалентно 48 Гбит) или 6 ГБ каждый. Информация, найденная на сайтах, специализирующихся на закупках комплектующих, указывает, что эта память соответствует стандарту LPDDR5-7500 и использует корпус типа VFBGA.

Из этого следует, что iPad Pro на базе чипа M4 с заявленными 8 ГБ оперативной памяти фактически оснащен 12 ГБ RAM. Причины, по которым Apple использует такую конфигурацию, остаются неясными.

Источник — ithome.com