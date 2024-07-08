Представлены CMF Phone 1, Watch Pro 2 и Buds Pro 2

Компания CMF, дочерний бренд Nothing, выпустила свой первый смартфон под названием CMF Phone 1, который выделяется на фоне других благодаря возможности использования модульных аксессуаров и наличию процессора MediaTek Dimensity 7300. В дополнение к смартфону, были представлены носимые гаджеты: умные часы CMF Watch Pro 2 и наушники CMF Buds Pro 2.

Особенностью смартфона CMF Phone 1 является его кастомизируемая задняя панель с возможностью замены и использования различных аксессуаров, таких как подставка или шнурок, которые крепятся с помощью специального съемного винта. Устройство оснащено 6,67-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением Full HD и поддержкой пиковой яркости в 2000 нит, а также адаптивной частотой обновления в 120 Гц. Смартфон работает на базе Nothing OS 2.6 с Android 14, предлагая пользователям два обновления ОС и три года обеспечения безопасности.

CMF Phone 1 имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную фронтальную камеру, а также аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. В модельном ряду представлены варианты с 6 и 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ.

Умные часы CMF Watch Pro 2 обладают круглым 1,32-дюймовым AMOLED экраном и множеством функций для фитнес-трекинга, включая мониторинг сердечного ритма и SpO2. Они имеют водонепроницаемый корпус с классом защиты IP68 и поддерживают более 120 видов спортивных активностей, делая их идеальными для занятий спортом. Аккумулятор часов обеспечивает до 9 дней работы при активном использовании.

CMF Buds Pro 2, в свою очередь, оснащены двумя драйверами для баса, поддерживают Hybrid ANC и различные аудиокодеки, в том числе LDAC. Наушники имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP55 и обеспечивают до 4,3 часов работы с активным шумоподавлением и до 6,5 часов без него, а также длительное время работы в режиме ожидания с зарядным кейсом.

Все три новинки от CMF предлагают пользователям продвинутые технологии, удобство использования и широкие возможности настройки, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

Источник — mysmartprice.com