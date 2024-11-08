Появилась первая информация о Huawei Pura 80

В сети начинает появляться информация о новых смартфонах Huawei Pura 80. Новые модели линейки P, обещают серьёзный скачок в области мобильной фотографии. Известный инсайдер Digital Chat Station слил информацию о ключевых особенностях. Главным новшеством станет улучшенный перископический телеобъектив, обеспечивающий более мощный зум. Кроме того, смартфоны получат новый сенсор OmniVision OV50X, изготовленный по 22-нм техпроцессу. Предполагается, что это снизит энергопотребление камеры при записи видео в высоком разрешении. Этот сенсор также оснащен технологией LOFIC, которая должна улучшить качество снимков при ярком освещении, обеспечивая более точную цветопередачу и детализацию.

Ожидается несколько моделей в серии Pura 80, аналогично предыдущим линейкам Huawei: Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и Pura 80 Ultra. Каждая модель, скорее всего, будет отличаться характеристиками камер, чтобы удовлетворить потребности разных пользователей. В арсенале будут ультраскоростная съемка, улучшенный макро-режим и, конечно же, упомянутый продвинутый телеобъектив. Официальная презентация ожидается во втором квартале 2025 года.

Что касается предшественника, Huawei Pura 70, то он уже успел получить положительные отзывы за свою выдвижную линзу размером в один дюйм. Она обеспечивает отличное качество изображения и компактность. Серия Pura 70 также отличается высокоскоростной фото- и супермакросъемкой, использованием суперпрочного стекла Kunlun Glass и интерфейсом EMUI 14.2. Характеристики Pura 70 включают в себя быструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge 66 Вт и беспроводную зарядку HUAWEI SuperCharge 50 Вт. Более подробные характеристики Pura 70 можно найти на официальном сайте Huawei.

В целом, Huawei Pura 80 обещает стать серьезным конкурентом на рынке смартфонов с упором на передовые возможности камеры, продолжая курс на создание устройств, способных соперничать с профессиональными камерами.

Источник — shiftdelete