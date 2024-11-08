Oppo Find X8 Ultra: новые утечки характеристик

Слухи о новом Oppo Find X8 Ultra уже давно гуляют по социальным сетям. Сейчас появились свежие подробности! Ожидается, что этот ультра-флагман выйдет в январе 2025 года в Китае. Он будет настоящим монстром. Инсайдеры говорят, что телефон получит мощнейший процессор Snapdragon 8 Elite. Это значит, что по производительности он будет на высоте. Экран обещает быть просто шикарным: 6,82 дюйма, OLED-матрица от BOE (модель X2 LTPO), разрешение 2K+ и частота обновления 120 Гц – практически то же, что и в OnePlus 13, только с изгибом по всем четырем краям. Это будет невероятно яркий и плавный дисплей!

Камеры тоже будут топовыми. Ожидается, что Find X8 Ultra получит огромный один дюймовый главный сенсор, а также пару перископических телеобъективов с немного изменённым увеличением (возможно, 3х и 6х, как и в предыдущих утечках) и дополнительным мультиспектральным датчиком от Hasselblad. Это всё будет работать вместе с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и, судя по всему, с очень серьёзной защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69.

В общем, по характеристикам Find X8 Ultra будет прямым конкурентом таким гигантам, как Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate, Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra. Пока неясно, выйдет ли он за пределы Китая, но в Китае, кроме Ultra-версии, в январе 2025 года ждите и Find X8 Mini.

В общем, Oppo готовит серьезный удар по конкурентам! А пока что, в продаже уже доступны Find X8 и Find X8 Pro с процессором Dimensity 9400, отличными камерами и новыми системами охлаждения. Find X8 имеет 50-мегапиксельную основную камеру Sony LYT-700, а Find X8 Pro – LYT-808. Оба смартфона получили 32-мегапиксельные селфи-камеры. Помимо этого, Find X8 Pro получил специальную кнопку управления камерой.

Источник — Digital Chat Station