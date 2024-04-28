Первый телефон Samsung на Android появился 15 лет назад

Samsung доминирует на рынке смартфонов в течение последнего десятилетия, став ведущим мировым производителем. Этот успех начался с запуска их первого смартфона на платформе Android – Samsung i7500 Galaxy, который был анонсирован в апреле 2009 года и вышел в продажу в июне того же года, спустя полгода после дебюта первого Android-смартфона T-Mobile G1 от HTC.

Samsung i7500 Galaxy отличался наличием OLED-дисплея и более мощного аккумулятора по сравнению с другими смартфонами того времени. Он работал на оригинальной версии Android и был оснащён процессором Qualcomm MSM7200A, который использовался в нескольких устройствах HTC выпущенных в тот период.

Устройство имело экран размером 3,2 дюйма с разрешением HVGA, 128 МБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти и слот для карты памяти microSD. Телефон поставлялся с Android 1.5, был оснащён 5-мегапиксельной основной камерой с автофокусом, но без фронтальной камеры. Кроме того, в него были интегрированы акселерометр, компас, GPS, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и порт microUSB.

В 2010 году компания Samsung представила свой следующий прорывной продукт – смартфон Galaxy S (i9000). Это устройство выделялось среди конкурентов благодаря 4-дюймовому экрану Super AMOLED, защите Gorilla Glass, процессору Hummingbird с частотой 1 ГГц и пользовательскому интерфейсу TouchWiz 3.0, который был первой фирменной оболочкой Samsung для Android. Galaxy S поддерживал запись HD-видео, имел поддержку кодека aptX, функцию DLNA, слот для карты microSD и аккумулятор на 1500 мАч.

Источник — sammobile.com