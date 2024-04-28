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Первый телефон Samsung на Android появился 15 лет назад

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.04.2024
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Первый телефон Samsung c Android был представлен 15 лет назад

Samsung доминирует на рынке смартфонов в течение последнего десятилетия, став ведущим мировым производителем. Этот успех начался с запуска их первого смартфона на платформе Android – Samsung i7500 Galaxy, который был анонсирован в апреле 2009 года и вышел в продажу в июне того же года, спустя полгода после дебюта первого Android-смартфона T-Mobile G1 от HTC.

Samsung i7500 Galaxy отличался наличием OLED-дисплея и более мощного аккумулятора по сравнению с другими смартфонами того времени. Он работал на оригинальной версии Android и был оснащён процессором Qualcomm MSM7200A, который использовался в нескольких устройствах HTC выпущенных в тот период.

Устройство имело экран размером 3,2 дюйма с разрешением HVGA, 128 МБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти и слот для карты памяти microSD. Телефон поставлялся с Android 1.5, был оснащён 5-мегапиксельной основной камерой с автофокусом, но без фронтальной камеры. Кроме того, в него были интегрированы акселерометр, компас, GPS, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и порт microUSB.

В 2010 году компания Samsung представила свой следующий прорывной продукт – смартфон Galaxy S (i9000). Это устройство выделялось среди конкурентов благодаря 4-дюймовому экрану Super AMOLED, защите Gorilla Glass, процессору Hummingbird с частотой 1 ГГц и пользовательскому интерфейсу TouchWiz 3.0, который был первой фирменной оболочкой Samsung для Android. Galaxy S поддерживал запись HD-видео, имел поддержку кодека aptX, функцию DLNA, слот для карты microSD и аккумулятор на 1500 мАч.

Источник — sammobile.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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