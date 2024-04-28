Игровой смартфон Infinix GT 20 Pro получит два чипа

Сегодня, 28 апреля, в Саудовской Аравии состоится запуск нового смартфона Infinix GT 20 Pro, ориентированного на любителей мобильных игр и обладающего впечатляющими техническими характеристиками для устройства среднего класса. Одной из ключевых особенностей этого телефона является его двухчиповая система, которая предназначена для повышения игровой производительности.

Ожидается, что Infinix GT 20 Pro будет оборудован процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, дополненным специализированным чипом. Этот дополнительный чип может способствовать увеличению частоты кадров в играх с более низким качеством с 60 до 120 FPS. Предполагается, что речь может идти о Pixelworks X5 Turbo, который также присутствует в других современных игровых смартфонах, например, в iQOO Z9 Turbo с процессором Snapdragon 8s Gen 3.

Согласно предварительной информации, Infinix GT 20 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED FHD дисплеем с высокой частотой обновления в 144 Гц, что обещает отличное качество изображения. Для звукового сопровождения предусмотрены два динамика от JBL, создающие погружающий аудиоэффект в играх и при просмотре контента.

Пользователи смогут выбирать между двумя вариантами оперативной памяти – 8 ГБ и 12 ГБ, при этом оба варианта предложат 256 ГБ встроенной памяти. Также устройство оснащено аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и работает под управлением пользовательского интерфейса XOS 14, базирующегося на Android 14. Для создания игрового стиля на задней панели предусмотрена RGB-подсветка.

Также ожидается, что основная камера Infinix GT 20 Pro будет 108-мегапиксельной с оптической стабилизацией изображения, дополненная двумя 2-мегапиксельными вспомогательными камерами и 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Источник — gizmochina.com