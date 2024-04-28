Защитный чехол Sony Xperia 1 VI раскрыл его дизайн

Недавно в интернете появились изображения защитного чехла для смартфона Sony Xperia 1 VI, дизайн которого подтверждает изменения в конструкции устройства. В частности, отверстия для камер на задней панели указывают на более короткую и широкую конфигурацию по сравнению с предыдущей моделью.

Sony планирует провести пресс-конференцию 17 мая, на которой ожидается анонс нового продукта линейки Xperia, в том числе и смартфона Xperia 1 VI. По предварительным данным, новинка откажется от 4K экрана и характерного соотношения сторон 21:9 в пользу более традиционного формата, который будет лучше соответствовать стандартам индустрии.

Габариты Xperia 1 VI предполагают, что устройство будет немного шире предшественника. Ожидается, что смартфон сохранит ту же камеру, что и у модели Xperia 1 V, но получит улучшения за счет программной оптимизации и функций искусственного интеллекта.

С точки зрения спецификаций, предполагается, что Xperia 1 VI получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащен минимум 12 ГБ оперативной памяти.

Источник — ithome.com