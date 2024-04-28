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Защитный чехол Sony Xperia 1 VI раскрыл его дизайн

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.04.2024
4 Просмотра 0
Защитный чехол Sony Xperia 1 VI раскрыл его дизайн

Недавно в интернете появились изображения защитного чехла для смартфона Sony Xperia 1 VI, дизайн которого подтверждает изменения в конструкции устройства. В частности, отверстия для камер на задней панели указывают на более короткую и широкую конфигурацию по сравнению с предыдущей моделью.

Sony Xperia 1 VI чехол

Sony планирует провести пресс-конференцию 17 мая, на которой ожидается анонс нового продукта линейки Xperia, в том числе и смартфона Xperia 1 VI. По предварительным данным, новинка откажется от 4K экрана и характерного соотношения сторон 21:9 в пользу более традиционного формата, который будет лучше соответствовать стандартам индустрии.

Sony Xperia 1 VI чехлы

Габариты Xperia 1 VI предполагают, что устройство будет немного шире предшественника. Ожидается, что смартфон сохранит ту же камеру, что и у модели Xperia 1 V, но получит улучшения за счет программной оптимизации и функций искусственного интеллекта.

Sony Xperia 1 VI вырезы под камеру

С точки зрения спецификаций, предполагается, что Xperia 1 VI получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащен минимум 12 ГБ оперативной памяти.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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