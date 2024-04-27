Главная » Вышел новый повербанк Xiaomi на 20000 мАч Максим Тарков 1 Просмотр

Xiaomi представила на китайском рынке новый внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч со встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт. Компания оценила его в 22 доллара, и пока что распространяет его через JD.com в бежевом и синем цветах.

Характеристики внешнего аккумулятора Xiaomi 20000 мАч

Новинка спроектирована так, чтобы ее можно было использовать в самолетах — она соответствует международным авиационным стандартам, то есть ее запасаемая энергия составляет менее 100 Втч. Повербанк предлагает значительную емкость в 20 000 мАч, что делает его надежным спутником для путешественников, желающих держать свои гаджеты заряженными в дороге.

Внутри устройства расположено два литий-ионных аккумулятора емкостью 10 000 мАч и интеллектуальный чип, который автоматически регулирует выходной ток в соответствии с потребностями различных устройств: от смартфонов и планшетов до Bluetooth-наушников и смарт-часов.

Для смартфонов Xiaomi, поддерживающих интеллектуальную быструю зарядку, повербанк может обеспечивать мощность до 33 Вт. Он также поддерживает двунаправленную быструю зарядку мощностью до 30 Вт, что сокращает время, необходимое для подзарядки самого аккумулятора.

Повербанк Xiaomi имеет несколько портов: встроенный интерфейс питания USB-C, а также дополнительные порты USB-C и USB-A. Это позволяет заряжать до трех устройств одновременно, что очень удобно во время путешествия.

Что касается безопасности, продукт имеет девятиуровневую защиту. Эта система защищает от перезарядки, чрезмерной разрядки, высокой температуры, короткого замыкания и других нестандартных условий, обеспечивая безопасное и надежное использование.

Устройство также поддерживает режим слаботочной зарядки, который можно активировать двойным нажатием кнопки проверки заряда. Эта функция особенно полезна для зарядки таких устройств, как Bluetooth-гарнитуры и часы других брендов.

Корпус выполнен из прочного материала PC+ABS и имеет закругленные края для удобного захвата. Такой дизайн повышает портативность и делает устройство приятным на ощупь.

Источник — gizmochina.com